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Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2022
14.10.2022

Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 8 месяцев 2022

    • По итогам 8 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 191 млрд евро. Это на 24,9% больше аналогичного показателя 2021 года.

    При этом, экспорт из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился на 34,3% и составил 38 млрд евро. В то же время российские поставки в страны Европейского Союза по сравнению с уровнем января-августа прошлого года выросли на 60,9% и достигли 153 млрд евро.

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    Отметим, что по итогам августа текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с показателем августа 2021 года на 43,5% до 3,9 млрд евро, а российский экспорт в страны ЕС, напротив, вырос — на 9,8% до 15,7 млрд евро.

    По итогам 8 месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия опустилась на девятое место. В рейтинге экспортеров в ЕС Россия находится на третьем месте после Китая и США.


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