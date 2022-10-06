В сентябре продажи автомобилей Lada выросли на 20%

Продажи легковых и коммерческих автомобилей в России за 9 месяцев текущего года снизились на 59,8% и составили более 506,7 тыс. единиц.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре продажи упали на 59,6% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года – до 46,7 тыс. единиц.

В то же время отметим, что ежемесячные продажи растут четвертый месяц подряд. Так, в сравнении с предыдущим месяцем сентябрьские продажи автомобилей на российском авторынке выросли на 11,9%.

За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России произошли некоторые изменения.

Лидер российского авторынка Lada в сентябре увеличила продажи относительно аналогичного месяца прошлого года на 20% – до 20,1 тыс. автомобилей

Hyundai поднялся на вторую строчку рейтинга. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 3,9 тыс. – это на 71,5% меньше, чем за сентябрь 2021 года (относительно показателя предыдущего месяца рост составил 34,4%).

В сентябре коммерческие автомобили ГАЗ поднялись на третье место по продажам в России — автомобилей этой марки было продано порядка 3,8 тыс. – на 26,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Китайский Haval опустился на четвертую строчку рейтинга. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 3,4 тыс. – это на 2,4% меньше, чем за сентябрь 2021 года.

Существенно снизились продажи Renault — на 80,6% по сравнению с уровнем сентября прошлого года, составив 3,3 тыс. единиц, эта марка занимает пятую строчку рейтинга.

В сентябре этого года почти по всем маркам автомобилей, продаваемых на российском рынке, наблюдается отрицательная динамика. Исключением являются, помимо автомобилей Lada, китайские марки авто. Продажи Changan увеличились на 74%, DFM – на 49% и GAC – на 3%.