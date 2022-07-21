Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Лидеры Финляндии, 6 месяцев 2022
21.07.2022

Лидеры Финляндии, 6 месяцев 2022


    • По итогам первого полугодия 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил 637,1 тыс. TEU, на 6,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    ХаминаКотка за отчетный период обработала порядка 306 тыс. TEU, на 6% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки за 6 месяцев этого года прошло 238,3 тыс. TEU — на 1,7% меньше, чем в январе-июне 2021 года.

    Раума перевалила 92,9 тыс. TEU, на 16,2% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года.

    Chart by Visualizer

    В июне этого года три порта в совокупности обработали 101,5 тыс. TEU (минус 10,7% к уровню июня 2021 и минус 7,8% к уровню мая 2022).

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц составил 49,6 тыс. TEU (минус 13,2% к уровню июня 2021 и плюс 5,5% к уровню мая 2022).

    Через Хельсинки в июне прошло более 36,8 тыс. TEU (плюс 2,5% к уровню июня 2021 и минус 18,7% к уровню мая 2022).

    Раума обработала 15,2 тыс. TEU (минус 26,7% к уровню июня 2021 и минус 15,3% к уровню мая 2022).

    Chart by Visualizer

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 2 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо повысились
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    01.03.2022
    ТОП-15 морских грузовых портов Китая в январе 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе 2022 года через китайские порты прошло 1,3 млрд тонн грузов
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0
    23.05.2022
    Товарооборот Россия – Финляндия в марте 2022
    По данным финской таможни, в марте 2022 года экспорт товаров из Финляндии в Россию снизился на 42%.
    Только для подписчиков
    2022ИмпортРоссияФинляндия
    0
    31.05.2022
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в апреле 2022 года
    В апреле 2022 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 5,6% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0
    27.01.2022
    Фрахтовые ставки из порта Усть-Луга, неделя 4, 2022
    На 4 неделе на рынке Балтийского региона ставки фрахта сохранились на уровне прошлой недели. […]
    Только для подписчиков
    2022БалтикаУсть-ЛугаФрахтовые ставки
    0
    11.07.2022
    Рост выручки при падении объемов
    Операционные и финансовые показатели OOCL, H1 2022
    2022OOCLКонтейнерооборотФинансы
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.07.2022 Лидеры Финляндии, 6 месяцев 2022
    20.07.2022 OOCL переходит на электронные коносаменты
    19.07.2022 Top-25 контейнерных линий, итоги H1 2022
    19.07.2022 Контейнерооборот лидеров, 6 месяцев 2022
    18.07.2022 Регулярный контейнерный сервис из Москвы в Екатеринбург
    18.07.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 4 июля 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    19.07.2022 Д.Мантуров будет отвечать за отраслевые программы в судостроении
    18.07.2022 Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла
    18.07.2022 Правительство расширяет ТОРы на Дальнем Востоке
    15.07.2022 Перевозки сельхозпродукции по железной дороге дополнительно просубсидируют
    15.07.2022 Закон о ТОР и свободном порте Владивосток
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти