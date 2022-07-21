Лидеры Финляндии, 6 месяцев 2022

По итогам первого полугодия 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил 637,1 тыс. TEU, на 6,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

ХаминаКотка за отчетный период обработала порядка 306 тыс. TEU, на 6% меньше, чем годом ранее.

Через причалы Хельсинки за 6 месяцев этого года прошло 238,3 тыс. TEU — на 1,7% меньше, чем в январе-июне 2021 года.

Раума перевалила 92,9 тыс. TEU, на 16,2% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года.

В июне этого года три порта в совокупности обработали 101,5 тыс. TEU (минус 10,7% к уровню июня 2021 и минус 7,8% к уровню мая 2022).

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц составил 49,6 тыс. TEU (минус 13,2% к уровню июня 2021 и плюс 5,5% к уровню мая 2022).

Через Хельсинки в июне прошло более 36,8 тыс. TEU (плюс 2,5% к уровню июня 2021 и минус 18,7% к уровню мая 2022).

Раума обработала 15,2 тыс. TEU (минус 26,7% к уровню июня 2021 и минус 15,3% к уровню мая 2022).