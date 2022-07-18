Увеличены квоты на вывоз подсолнечного масла

Правительство РФ увеличило квоты на вывоз из России подсолнечного масла и жмыха. Решение принято с учётом полной обеспеченности такой продукцией внутреннего рынка, и позволит поддержать производителей, так как они смогут осуществить дополнительные поставки своей продукции за рубеж, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно постановлению, квота на экспорт подсолнечного масла увеличена на 400 тыс. тонн до 1,9 млн тонн (ранее допустимый объём составлял 1,5 млн тонн), на экспорт жмыха – на 150 тыс. тонн до 0,850 млн тонн (ранее – 0,7 млн тонн).

Квоты на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 августа включительно.

Документ будет опубликован позже.

Напомним, что в начале июля Правительство России продлило действие пошлин на экспорт подсолнечного масла, подсолнечного шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023 года включительно. Предполагается, что принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, а также обеспечить стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

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