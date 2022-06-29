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2440 поездов Китай – Европа из Хэфэя
29.06.2022

2440 поездов Китай – Европа из Хэфэя

    • С 2014 года восточно-китайский город Хэфэй отправил и принял 2440 грузовых поездов Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По информации компании Hefei International Land Port Development Co., Ltd., отвечающей за оперирование этими грузовыми поездами, стоимость перевезенных товаров превышает 10 млрд долларов. В том числе по этим маршрутам везли чай, бытовую технику, автозапчасти и робототехнику.

    Первый грузовой поезд из Хэфэя ушел в июне 2014 года в Алма-Ату. По состоянию на конец мая 2022 года в общей сложности было открыто прямое железнодорожное сообщение из Хэфя с 81 пунктом назначения в 17 странах мира.

    Фото: Xinhua


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