2440 поездов Китай – Европа из Хэфэя

С 2014 года восточно-китайский город Хэфэй отправил и принял 2440 грузовых поездов Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

По информации компании Hefei International Land Port Development Co., Ltd., отвечающей за оперирование этими грузовыми поездами, стоимость перевезенных товаров превышает 10 млрд долларов. В том числе по этим маршрутам везли чай, бытовую технику, автозапчасти и робототехнику.

Первый грузовой поезд из Хэфэя ушел в июне 2014 года в Алма-Ату. По состоянию на конец мая 2022 года в общей сложности было открыто прямое железнодорожное сообщение из Хэфя с 81 пунктом назначения в 17 странах мира.

Фото: Xinhua