Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 5 месяцев 2022

По итогам 5 месяцев 2022 года внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 127 млрд евро. Это на 41% больше аналогичного показателя 2021 года.

В том числе экспорт из стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился на 28,6% и составил 25,2 млрд евро. В то же время российские поставки в страны Европейского Союза выросли по сравнению с показателем января-мая прошлого года на 85,8% и достигли 101,8 млрд евро.

Отметим, что по итогам мая текущего года европейский экспорт в нашу страну снизился по сравнению с показателем мая 2021 года на 48,6% до 3,8 млрд евро, а российский экспорт в страны ЕС, напротив, увеличился — на 45,9% до 17,8 млрд евро.

По итогам 5 месяцев 2022 года в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС Россия опустилась на восьмое место. В рейтинге экспортеров Россия по-прежнему находится на третьем месте после Китая и США.