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Лидеры Финляндии, 4 месяца 2022
11.05.2022

Лидеры Финляндии, 4 месяца 2022


    • По итогам января-апреля 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил 421,9 тыс. TEU, на 6,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    ХаминаКотка за отчетный период обработала 205,8 тыс. TEU, на 5,7% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки за 4 месяца этого года прошло 156,3 тыс. TEU, что на 4,8% меньше, чем в январе-апреле 2021 года.

    Раума перевалила 59,8 тыс. TEU, на 15,1% меньше, чем за 4 месяца прошлого года.

    В апреле этого года три порта в совокупности обработали 123,5 тыс. TEU (плюс 15% к уровню апреля 2021 и плюс 8% к уровню марта 2022).

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 64,2 тыс. TEU (плюс 24,8% к уровню апреля 2021 и плюс 18,2% к уровню марта 2022).

    Через Хельсинки в апреле прошло более 44,1 тыс. TEU (плюс 12,7% к уровню апреля 2021 и минус 1,6% к уровню марта 2022).

    Раума обработала 15,2 тыс. TEU (минус 9,4% к уровню апреля 2021 и минус 0,1% к уровню марта 2022).


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