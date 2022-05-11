Лидеры Финляндии, 4 месяца 2022

По итогам января-апреля 2022 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил 421,9 тыс. TEU, на 6,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

ХаминаКотка за отчетный период обработала 205,8 тыс. TEU, на 5,7% меньше, чем годом ранее.

Через причалы Хельсинки за 4 месяца этого года прошло 156,3 тыс. TEU, что на 4,8% меньше, чем в январе-апреле 2021 года.

Раума перевалила 59,8 тыс. TEU, на 15,1% меньше, чем за 4 месяца прошлого года.

В апреле этого года три порта в совокупности обработали 123,5 тыс. TEU (плюс 15% к уровню апреля 2021 и плюс 8% к уровню марта 2022).

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 64,2 тыс. TEU (плюс 24,8% к уровню апреля 2021 и плюс 18,2% к уровню марта 2022).

Через Хельсинки в апреле прошло более 44,1 тыс. TEU (плюс 12,7% к уровню апреля 2021 и минус 1,6% к уровню марта 2022).

Раума обработала 15,2 тыс. TEU (минус 9,4% к уровню апреля 2021 и минус 0,1% к уровню марта 2022).