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Маркировку товаров не отменят, но упростят ее введение
16.03.2022

Маркировку товаров не отменят, но упростят ее введение


    • Цифровая маркировка в запущенных группах продемонстрировала свою эффективность и продолжит действовать, в новых товарных группах Минпромторг России упростит ее введение, сообщает пресс-служба ведомства.

    В Минпромторге считают, что по товарным группам, где маркировка уже введена, ее отменять нецелесообразно. Все участники, по которым обязательные требования вступили в силу, понесли капитальные инвестиционные затраты, завершили внедрение обязательной маркировки по всем группам товаров.

    Во многих случаях у производителей оборудование для маркировки уже встроено в производственные линии и уже является неотъемлемой частью технологического производственного процесса. В этом случае его демонтаж, а также доработки информационной системы потребует дополнительных затрат. Отмена вступивших в силу требований приведет также к сокращению принятого под задачи маркировки штата сотрудников и девальвации понесенных отраслями инвестиций.

    Если приостановить маркировку, бизнес, потребители и государство будут на неопределенный срок лишены возможности использовать преимущества системы маркировки: не будет возможности прогнозировать объемы потребления и возможного дефицита товаров.

    Маркировка позволит снизить риски закупки контрафактной и опасной продукции в условиях, когда будет ослаблен контроль с завозом и оборотом товаров, а также в условиях смены каналов импорта. У государства не получится получить оперативный доступ к информации о текущем состоянии рынков. Кроме того, проведение самостоятельной проверки состояния товаров потребителями станут невозможными.

    Как поясняют в Минпромторге, в отношении новых товарных позиций решения о сроках проведения экспериментов будут приниматься с учетом экономической ситуации.

    По уже запущенным экспериментам условия будут упрощены – увеличатся сроки, чтобы бизнес комфортно подготовился к обязательным требованиям.

    Что касается товаров, по которым уже проводятся добровольные эксперименты (пивоваренная продукция и слабоалкогольные напитки, БАДы, антисептики, медицинские изделия, никотиносодержащие жидкости и электронные средства доставки никотина), Минпромторг предлагает продлить сроки действия экспериментов и перенести ранее запланированные сроки вступления в силу обязательных требований.

    Фото: Минпромторг


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