Экспорт вина игристого из ЕС в РФ, январь-июнь, 2022

По данным Евростата, экспорт вина игристого из стран Евросоюза в Россию по итогам января-июня 2022 года составил 87,9 тыс. тонн, что на 23% ниже аналогичного периода 2021 года, когда ЕС отправил в РФ 114,3 тыс. тонн вина игристого. В денежном эквиваленте экспорт этой продукции из ЕС в Россию за отчетный период составил 294,4 млн евро. Это на 1,6% меньше той суммы, которую Россия потратила в январе-июне 2021 года – 299,2 млн евро.

В январе этого года Евросоюз поставил в Россию 18,3 тыс. тонн вина игристого. Относительно январе прошлого года это на 22% больше – тогда Евросоюз экспортировал в РФ 15,0 тыс. тонн. В феврале поставки этой продукции остались на уровне февраля 2021 года – 17,1 и 17,4 соответственно. В марте экспорт вина игристого из ЕС в РФ резко сократился относительно марта 2021 года – 21,1 тыс. тонн до 13,3 тыс. тонн. Падение составило 36%. Апрель также продемонстрировал падение объемов по отношению к аналогичному месяцу 2021 года – с 20,9 тыс. тонн до 9,7 тыс. тонн (-53%). В мае поставки вина игристого из ЕС в РФ составили 12,3 тыс. тонн, что на 41,1% ниже показателя за май 021 года, когда в Россию было завезено 20,9 тыс. тонн. В июне по отношению к маю этого года объемы выросли на 39%, а по отношению к июню прошлого года упали 9,4%. Так, в июне этого года ЕС поставил в РФ 17,2 тыс. тонн вина игристого, а в июне 2021 года – 19,0 тыс. тонн.

Самым крупным экспортером вина игристого в Россию за первое полугодие 2022 года стала Латвия. Она отгрузила 35,1 тыс. тонн этой продукции, когда как за аналогичный период 2021 года 42,2 тыс. тонн. Падение составило 16,8%. В денежном эквиваленте экспорт Латвии за отчетный период составил 111,8 млн евро, что на 4% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. Тогда Россия заплатила Латвии 116,8 млн евро.

Литва по объему поставленного в Россию вина игристого занимает второе место. Из этой страны в РФ за январь-июнь этого года было завезено 27,7 тыс. тонн этой продукции. По сравнению с аналогичным периодом этот объем меньше на 22% — 29,4 тыс. тонн. В первом полугодии 2022 года Литва получила на 21% меньше денег, чем за тот же период 2021 года – 61,0 млн евро и 78,4 млн евро соответственно.

Италия на третьем месте по экспорту вина игристого в Россию по итогам первого полугодия 2022 года. Из этой страны РФ получила 14,0 тыс. тонн, когда как за отчетный период 2021 года – 22.7 тыс. тонн (-38,3%). Однако за меньший объем за январь-июнь этого года Россия заплатила больше – на 8%. Так, за отчетный период 2022 года Италия получила от нашей страны 62,0 млн евро, когда как в 2021 году – 57,4 млн евро.

Поставки вина игристого из Испании в РФ за январь-июнь 2022 года составили 5,5 тыс. тонн. За аналогичный период 2021 года – 6,4 тыс. тонн (-14%). Примерно на столько же процентов составило падение экспорта в денежном эквиваленте. Так, в первом полугодии 2022 года Испания отправила в Россию вина игристого на сумму 7,8 млн евро, когда как в первом полугодии 2021 года на сумму 9,2 млн евро (-15%).