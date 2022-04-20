Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2022 года

Внешнеторговый оборот Китая за первый квартал 2022 года составил 1,48 трлн долларов. Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом экспорт поднялся на 15,9% и достиг 820,9 млрд долларов. Импорт вырос на 9,6% и составил 657,9 млрд долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в марте этого года внешнеторговый оборот Китая увеличился на 7,5% по сравнению с уровнем марта 2021 года и составил 504,8 млрд долларов.

Экспорт по итогам отчетного месяца вырос на 14,7% до 276,1 млрд долларов. В то же время импорт некритично снизился — на 0,1% до 228,7 млрд долларов.