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Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2022 года
20.04.2022

Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2022 года

    • Внешнеторговый оборот Китая за первый квартал 2022 года составил 1,48 трлн долларов. Это на 12,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    При этом экспорт поднялся на 15,9% и достиг 820,9 млрд долларов. Импорт вырос на 9,6% и составил 657,9 млрд долларов.

    По данным главного таможенного управления КНР, в марте этого года внешнеторговый оборот Китая увеличился на 7,5% по сравнению с уровнем марта 2021 года и составил 504,8 млрд долларов. 

    Экспорт по итогам отчетного месяца вырос на 14,7% до 276,1 млрд долларов. В то же время импорт некритично снизился — на 0,1% до 228,7 млрд долларов.


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