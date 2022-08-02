Грузооборот российского транспорта, 6 месяцев 2022: снизились перевозки жд, авиа- и трубопроводным транспортом

Объем перевозок грузов российским транспортом за первое полугодие 2022 года составил 3,59 млрд тонн – на 0,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 6 месяцев 2021 года на 0,5% и достигли 2,38 млрд тонн.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода составили 615,6 млн тонн, что на 2,8% меньше показателя января-июня прошлого года.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 554,7 млн тонн, что ниже уровня 6 месяцев прошлого года на 3,4%.

В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 10,9% и составил 266,1 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 4,7% (до 266,6 млн тонн), нефтепродуктопроводным транспортом – на 6,7% (до 22,1 млн тонн).

Перевозки морским транспортом за январь-июнь текущего года составили 11,4 млн тонн – на 9,5% больше, чем годом ранее.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 36,8 млн тонн – на 3,2% больше показателя 6 месяцев 2021 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,34 млн тонн. По сравнению с показателем 6 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 50,2%.

В июне в сравнении с показателем предыдущего месяца сократились перевозки железнодорожным и трубопроводным транспортом.

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