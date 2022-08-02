Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот российского транспорта, 6 месяцев 2022: снизились перевозки жд, авиа- и трубопроводным транспортом
02.08.2022

Грузооборот российского транспорта, 6 месяцев 2022: снизились перевозки жд, авиа- и трубопроводным транспортом


    • Объем перевозок грузов российским транспортом за первое полугодие 2022 года составил 3,59 млрд тонн – на 0,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    По данным Росстата, перевозки автотранспортом увеличились по сравнению с уровнем 6 месяцев 2021 года на 0,5% и достигли 2,38 млрд тонн.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода составили 615,6 млн тонн, что на 2,8% меньше показателя января-июня прошлого года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 554,7 млн тонн, что ниже уровня 6 месяцев прошлого года на 3,4%.

    В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 10,9% и составил 266,1 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 4,7% (до 266,6 млн тонн), нефтепродуктопроводным транспортом – на 6,7% (до 22,1 млн тонн).

    Chart by Visualizer

    Перевозки морским транспортом за январь-июнь текущего года составили 11,4 млн тонн – на 9,5% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 36,8 млн тонн – на 3,2% больше показателя 6 месяцев 2021 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,34 млн тонн. По сравнению с показателем 6 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 50,2%.

    Chart by Visualizer

    В июне в сравнении с показателем предыдущего месяца сократились перевозки железнодорожным и трубопроводным транспортом.

    Фото: из открытых источников


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.01.2022
    Антверпен вернулся на допандемийный уровень
    Грузооборот порта Антверпен по итогам 2021 года составил 240 млн тонн, на 3,8% больше, […]
    2021АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    12.04.2022
    Скоро откроется пункт пропуска Покровка – Жаохэ
    Погранпереход с Китаем через Уссури не работал два года
    КитайПункт пропускаРоссия
    0
    01.07.2022
    Грузооборот российского транспорта, 5 месяцев 2022: перевозки воздушным транспортом сократились почти в 2 раза
    Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-мая 2022 года снизился на 0,3% до […]
    2022ГрузооборотТранспортный сектор
    0
    23.03.2022
    Сервис ТСВТ обновлен
    Уважаемые подписчики, Обновлены данные по внешнеэкономической деятельности РФ за январь 2022 года — online […]
    2019202020212022
    0
    14.06.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 23, 2022
    Значительно выросли ставки на Персидский залив
    2022Фрахтовые ставки
    0
    27.05.2022
    Зерно на экспорт
    Россия в этом году соберет рекордный урожай зерна, но экспорт будет ниже, чем в […]
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнЗерновые грузыЭкспорт
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.08.2022 Maersk снова повышает прогноз
    02.08.2022 Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт
    02.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2022
    02.08.2022 Первый контейнерный поезд из Шанхая в Среднюю Азию
    01.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 18 июля 2022 года
    01.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 30, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    01.08.2022 О создании Главного управления Севморпути
    01.08.2022 Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    29.07.2022 Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    20.07.2022 Полтриллиона на поддержку транспортной отрасли
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти