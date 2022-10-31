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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2022
31.10.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2022


    • На 43 неделе ставки на трейде Азия – Европа снижались. На американском трейде ставки также упали.

    Так, ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 6,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 6,5%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 10,6%, на порты восточного побережья – на 5%.

    Ставки из Китая на Персидский залив поднялись – плюс 7,9% к уровню 42 недели. Также на прошлой неделе увеличились ставки из Китая на Южную Америку – рост составил 9,4%.

    В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию понизились на 5,7%.

    На внутриазиатском трейде отмечено увеличение уровня ставок. Ставки на порты Японии выросли на 0,7%, ставки на Южную Корею поднялись на 1,4%.

    Chart by Visualizer

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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