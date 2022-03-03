Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%

В январе 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 18,5% относительно показателя января 2021 года.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца увеличился на 19%. Экспорт вырос в 7,5 раз. Импорта в январе 2022 года не было.
Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2022 года соответствовала 2,6%.
Груженых контейнеров было обработано на 11,8% больше, чем в январе 2021 года. Из общего объема груженых 0,8% приходилось на рефконтейнеры, 99,2% – на сухие. 99,6% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,4% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 30,8%.
В январе 2022 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 40,6%, на Мурманск приходилось 36%, через Архангельск прошло 20,1% контейнеров.
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