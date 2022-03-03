Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%
03.03.2022

Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%


    • В январе 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна вырос на 18,5% относительно показателя января 2021 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    reklama kontejnery2 Контейнерные перевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Подписаться

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, большая часть контейнеров прошла в каботаже, который по итогам отчетного месяца увеличился на 19%. Экспорт вырос в 7,5 раз. Импорта в январе 2022 года не было.

    Доля Арктического бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2022 года соответствовала 2,6%.

    Груженых контейнеров было обработано на 11,8% больше, чем в январе 2021 года. Из общего объема груженых 0,8% приходилось на рефконтейнеры, 99,2% – на сухие. 99,6% груженых контейнеров прошли в каботаже, 0,4% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 30,8%.

    В январе 2022 года доля порта Дудинка в общем контейнерообороте Арктического бассейна составляла 40,6%, на Мурманск приходилось 36%, через Архангельск прошло 20,1% контейнеров.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Арктического и других бассейнов доступна по подписке.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.01.2022
    Контейнерооборот российских портов в декабре 2021 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в декабре 2021 года увеличился на 4,2% относительно показателя […]
    Только для подписчиков
    2021КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    14.01.2022
    Ситуация с выгрузкой вагонов в адрес нескольких портов выправляется
    За первые 12 дней января из-за проблем с выгрузкой на стороне грузополучателей РЖД не […]
    ОграниченияПортыРЖД
    0
    14.02.2022
    Сервис ПОРТСТАТ Грузы обновлен
    Уважаемые подписчики сервиса ПОРТСТАТ, Обновлены данные по грузообороту российских портов за январь 2022 года […]
    2022Январь
    0
    01.03.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года вырос на 47,3%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 47,3% относительно показателя января 2021 года.
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    14.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    08.02.2022
    Все порты Финляндии, итоги 2021: контейнерооборот сократился на 5,7%
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 2021 года составил 1,41 млн TEU – […]
    2021КонтейнерооборотФинляндия
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.03.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года увеличился на 18,5%
    03.03.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в январе 2022 года в деталях
    03.03.2022 HHLA отказывается переваливать российские контейнеры
    02.03.2022 MSC временно прекращает прием букингов на/из России
    02.03.2022 P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок
    01.03.2022 Maersk временно приостанавливает прием букингов на/из России
    Госрегулирование Показать всё
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
  • Войти