Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в феврале 2022 года в деталях
24.06.2022

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2022 года

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    24.02.2022
    ТOP-5 терминалов России по грузообороту в январе 2022 года
    В январе 2022 года грузооборот всех морских портов России увеличился на 9,4% по сравнению с январем 2021 года и составил 69,4 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.02.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 7,5% относительно показателя декабря 2020 года и составил 191,4 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2021Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    11.04.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2022
    Выросли ставки на внутриазиатском трейде, опустились - на американском направлении
    2022Фрахтовые ставки
    0
    09.03.2022
    Судопоток на российские порты снизился на 54%
    После введения глобальных санкций против России в конце февраля значительно снизился судопоток грузовых судов […]
    ПортыРоссияСудопоток
    0
    02.02.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в декабре 2021 года в деталях
    В декабре 2021 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 9,4% относительно показателя декабря […]
    Только для подписчиков
    2021Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.04.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2 месяца 2022
    Российский экспорт в страны Европейского Союза вырос в 2 раза
    2022Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    24.06.2022 Контейнерный поезд из Владивостока в Минск
    24.06.2022 Сдан самый большой в мире контейнеровоз
    24.06.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2022 года
    23.06.2022 Взрыв на контейнеровозе MSC
    23.06.2022 Наши на Shipping.Ru
    23.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    Госрегулирование Показать всё
    24.06.2022 О чем говорили на заседании Госсовета по вопросам развития Арктики
    24.06.2022 Европейским загрязнителям придется платить
    21.06.2022 Литва ограничивает транзит в Калининград для автотранспорта
    20.06.2022 Литва перекрывает калининградский транзит
    16.06.2022 Автопроизводители ЕАЭС могут пока не устанавливать ЭРА-ГЛОНАСС
    14.06.2022 Аттестацию для капитанов речных судов отменяют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти