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Статистика таможни январь-декабрь 2019
23.03.2022

Сервис ТСВТ обновлен

    • Уважаемые подписчики,

    Обновлены данные по внешнеэкономической деятельности РФ за январь 2022 года — online сервис ТСВТ для подписчиков

    Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по внешнеэкономической деятельности РФ с января 2018 по декабрь 2019 года, с января 2019 года по декабрь 2020 года, с января 2020 года по декабрь 2021 года и с января 2021 года по январь 2022 года в различных аналитических разрезах.

    Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса ТСВТ можно ознакомиться здесь


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