Сервис ТСВТ обновлен

Уважаемые подписчики,

Обновлены данные по внешнеэкономической деятельности РФ за январь 2022 года — online сервис ТСВТ для подписчиков.

Сейчас нашим подписчикам доступны online данные по внешнеэкономической деятельности РФ с января 2018 по декабрь 2019 года, с января 2019 года по декабрь 2020 года, с января 2020 года по декабрь 2021 года и с января 2021 года по январь 2022 года в различных аналитических разрезах.

Если Вы не являетесь нашим подписчиком, c демоверсией сервиса ТСВТ можно ознакомиться здесь.