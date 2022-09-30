Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России

30 сентября в Минтрансе России подписано межправительственное соглашение о транзите белорусских грузов через территорию Российской Федерации. Документ подписали главы министерств транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко.

Документ обеспечивает создание альтернативных маршрутов поставки экспортной продукции: перевозка грузов в третьи страны будет осуществляться как через морские порты, так и через наземную транспортную инфраструктуру, сообщается на сайте Минтранса РФ.

«В совместной работе профильных министерств нам всегда удается достичь значительных результатов. Такая работа на практике показывает уровень интеграции в рамках Союзного государства, одной из основ которой является транспортный комплекс», – сказал по итогам подписания В.Савельев.

«Уверен, что подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области развития перевозок грузов, в том числе минеральных удобрений, через транспортные коридоры, проходящие по территориям России и Белоруссии, придаст новый импульс национальным экономикам. Документ позволит белорусской стороне сохранить объем экспорта и выйти на новые рынки, упрочить наше транспортное сотрудничество», — подчеркнул глава российского Минтранса

«Со своей стороны хочу отметить конструктивное взаимодействие с министерством транспорта России. Напомню, что мы плотно занимались соглашением по нефтепродуктам, и я очень рад, что в настоящее время оно работает и даёт результаты», — прокомментировал А. Авраменко

«Сегодня мы пришли к более широкому соглашению по достаточно неплохой номенклатуре грузов, которую мы и дальше будем развивать, выстраивать новые логистические цепочки. Это основная задача, которую решают транспортные ведовства. Уверен, подписание соответствующего соглашения даст новый толчок в развитии наших отношений, и те задачи, которые ставят главы государств и правительств наших стран, будут, безусловно выполнены», – сказал глава белорусского Минтранса.

Отмечается, что реализация подписанного соглашения позволит обеспечить гарантированный доступ хозяйствующих субъектов Республики Беларусь к транспортным услугам российских поставщиков для организации надежных и стабильных экспортных поставок.

В феврале прошлого года правительства двух стран подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты для дальнейшего экспорта в третьи страны.

Как уточнил В.Савельев, текущие темпы перевалки позволяют спрогнозировать объем транзита нефтепродуктов по итогам года на уровне около 3 млн тонн, при запланированных 2 млн 400 тыс. тонн.

Фото: Министерство транспорта РФ