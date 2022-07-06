Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия — Казахстан в январе-апреле 2022
06.07.2022

Товарооборот Россия — Казахстан в январе-апреле 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.04.2022
    Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2022
    Шанхай увеличил обработку контейнеров, Сингапур, напротив, снизил
    2022КонтейнерооборотСингапурШанхай
    0
    21.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 8 неделя 2022
    Динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    05.07.2022
    Товарооборот Россия – Грузия в январе-мае 2022
    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-мае 2022 года поставки товаров из России […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузияРоссияТоварооборот
    0
    29.03.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    В феврале 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 33,6% относительно показателя февраля 2021 года.
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.02.2022
    Утверждена Концепция развития круизного туризма в России до 2024 года
    Правительство РФ утвердило Концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года. Соответствующее распоряжение […]
    КонцепцияКруизное судоходствоРоссия
    0
    24.06.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2022 года
    В мае 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 16% относительно показателя мая […]
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    06.07.2022 Изменение оргструктуры в APMT
    06.07.2022 Железнодорожные контейнеры, 6 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли почти в 2 раза
    06.07.2022 Первый автоматический железнодорожно-морской терминал в Китае
    06.07.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2022
    05.07.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-мае 2022
    05.07.2022 Второй новострой китайского малыша
    Госрегулирование Показать всё
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти