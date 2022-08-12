Отправки ускоренными контейнерными поездами из Китая в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, июль 2022

Уважаемые партнеры, данным письмом Компания ООО «СТА Логистик» благодарит Вас за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.

В связи со значительным сокращением планов отправки поездов назначением РФ и страны СНГ и скоплением грузов на пограничных переходах в ожидании перегруза на российские платформы в июле 2022 наблюдался серьезный дисбаланс на сервисе Прямое ЖД, а также острый дефицит мест на поездах. Существенные задержки выходов поездов и переносы расписания, которые начались в июне 2022, усугубились и достигли своего пика в июле.

Для более полного понимания сложившейся ситуации мы консолидировали для Вас подробную информацию по выходам поездов с базовых железнодорожных станций Китая за июль 2022 г.*

Маршрут (станция отправления – граница – станция назначения) % от общего количества перевозок УКП Чистый транзитный срок станция-станция Транзитный срок с даты затарки до прихода на ст. назначения LCL сервис Ganzhou Маньчжурии-Забайкальск Ворсино 1,80% 19-23 дня 22-35 дней Hefei Алашанькоу-Достык 0,90% 21 день 37 дней Chongqing Маньчжурия-Забайкальск 2,25% 16-27 дней 17-45 дней Hefei Сухэ-Батор-Наушки 0,45% 16 дней 30 дней Suzhou Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 18 дней 24 дня Nanjing Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 20 дней 31 день Guangzhou Алашанькоу-Достык 0,45%. 21 день 81 день Guangzhou Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 21 день 28 дней Changsha Маньчжурия-Забайкальск Шушары 0,45% 21 день 62 дня Chongqing Алашанькоу-Достык 0,45% 17 дней 24 дня Changsha Маньчжурия-Забайкальск Колядичи 9,46% 16-33 дня 20-70 дней Chongqing Маньчжурия-Забайкальск 4,95% 16-21 день 20-46 дней FCL сервис Dalang Хоргоc-Алтынколь Белый Раст 0,90% 21 день 39 дней Deyang Хоргоc-Алтынколь Ворсино 2,25% 21 день 49 дней Jiaozhou Алашанькоу-Достык 0,90% 16 дней 53 дня Changsha Маньчжурия-Забайкальск 2,70% 15-18 дней 51-64 дня Dalang Маньчжурия-Забайкальск 1,80% 21-37 дней 29-43 дня Yiwu Алашанькоу-Достык 0,45% 34 дня 77 дней Ganzhou Маньчжурия-Забайкальск 3,60% 17-22 дня 35-42 дня Jinhua Алашанькоу-Достык 3,15% 16 дней 78 дней Xi’an Алашанькоу-Достык 2,70% 10-23 дня 24-55 дней Ganzhou Хоргос-Алтынколь 2,25% 17 дней 46 дней Suzhou Алашанькоу-Достык 0,45% 21 день 53 дня Jinhua Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 22 дня 73 дня Nanjing Маньчжурия-Забайкальск 1,80% 18-25 дней 30-39 дней Pinghu Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 22 дня 57 дней Suzhou Маньчжурия-Забайкальск 7,21% 13-2 дня 29-69 дней Chongqing Сухэ-Батор-Наушки 0,90% 23-26 дней 35 дней Xi’an Алашанькоу-Достык 0,45% 15 дней 38 дней Chongqing Алашанькоу-Достык 0,90% 13 дней 26 дней Suzhou Хоргос-Алтынколь 1,80% 21 день 46-70 дней Nanjing Сухэ-Батор-Наушки 0,45% 21 день 46 дней Xi’an Хоргос-Алтынколь 4,05% 21 день 32-34 дня Pinghu Сухэ-Батор-Наушки 0,45% 22 дня 25 дней Xi’an Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 19 дней 29 дней Yiwu Маньчжурия-Забайкальск 1,80% 12-19 дней 66-67 дней Ganzhou 0,45% 21 день 31 день Yingtan Хоргос-Алтынколь 0,45% 30 дней 48 дней Zhengzhou Сухэ-Батор-Наушки 0,90% 18-19 дней 31-34 дня Zengcheng Хоргос-Алтынколь 0,45% 25 дней 43 дня Zengcheng Хоргос-Алтынколь 0,45% 19 дней 37 дней Zengcheng Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 37 дней 55 дней Jinan Хоргос-Алтынколь Селятино 5,86% 16-21 дней 59-65 дней Dalang Сухэ-Батор-Наушки 0,45% 21 день 26 дней Xi’an Хоргос-Алтынколь 0,45% 14 дней 54 дня Chengdu Алашанькоу-Достык 0,90% 18 дней 42-43 дня Jiaozhou Алашанькоу-Достык 4,95% 16-24 дня 30-40 дней Jiujang Алашанькоу-Достык 0,45% 36 дней 46 дней Zibo Хоргос-Алтынколь 0,45% 15 дней 47 дней Chongqing Маньчжурия-Забайкальск Шушары 0,45% 21 день 57 дней Nanjing Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 21 день 38 дней Nanjing Хоргос-Алтынколь 0,45% 9 дней 33 дня Xi’an Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 21 день 30 дней Xi’an Алашанькоу-Достык 0,90% 31 день 51 день Suzhou Маньчжурия-Забайкальск Электроугли 0,45% 22 дня 41 день Yiwu Сухэ-Батор-Наушки Ховрино 0.45% 30 дней 76 дней Chengdu Маньчжурия-Забайкальск Колядичи 0,90% 21 день 69-85 дней Chengdu Алашанькоу-Достык 6,31% 12-29 дней 22-83 дня Chongqing Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 25 дней 29 дней Ganzhou Маньчжурия-Забайкальск 1,35% 18-21 день 29-38 дней Jiaozhou Сухэ-Батор-Наушки 1,35% 22 дня 62 дня Jiaozhou Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 22 дня 73 дня Shilong Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 21 день 29 дней Suzhou Маньчжурия-Забайкальск 1,35% 18-21 день 36-68 дней Chongqing Алашанькоу-Достык 1,35% 12-21 день 22-45 дней Taiyuan Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 18 дней 24 дня Yiwu Маньчжурия-Забайкальск 0,45% 21 день 89 дней

* статистика, основанная на грузах STALOGISTIC за июль 2022 г. Средний транзитный срок станция – станция в июле составил 25-30 дней.

Сокращение планов отправок со стороны КЖД было вызвано целым комплексом причин, а именно:

— очередь на пограничных переходах, вызванная введением в мае 2022 дополнительных мер контроля со стороны КЖД для грузов, ввозимых из РФ: фумигация древесины, отбор проб зерновых товаров и т.д., что увеличило время перегруза поезда на платформы другой колеи в несколько раз;

— конвенция, ограничивающая до 20 июля 2022 года отправки в сторону пограничных переходов Казахстана;

— приоритетное выделение ниток графика для локальных поездов с внутрикитайскими маршрутами;

— нехватка платформ для формирования поездов на многих базовых станциях Китая;

— политические причины, в том числе приоритет для отправки грузов стратегического назначения.

Помимо сокращения планов очередь на границах привела к увеличению средних транзитных сроков доставки от станции отправления в Китае до пограничных переходов. Ниже приведены максимальные сроки доставки на основании внутренней статистики STALOGISTIC.

Дата отправки Время в пути Пограничный переход 15.июл 7 дней Маньчжурия-Забайкальск 29.июн 22 дня Маньчжурия-Забайкальск 26.июн 25 дней Алашанькоу-Достык 30.июн 21 день Хоргоc-Алтынколь 29.июн 9 дней Сухэ-Батор-Наушки 05.июл 9 дней Алашанькоу-Достык

Тенденция к размещению заказов заранее (в некоторых случаях за месяц до предполагаемой даты готовности груза) без подтверждённой даты выхода поезда и ставки в июле сохранилась по большинству базовых станций отправления в Китае. В первую очередь были забронированы места на сервисах с относительно фиксированным расписанием и подтверждённым планом от КЖД, однако большая часть станций продолжала принимать заказы строго в порядке очереди (первыми уходят контейнеры, которые раньше были завезены на станцию). Данные меры были предприняты Китайскими ЖД операторами, чтобы локализовать проблему скопления грузов на станциях и сократить очередь на отправку.

Общий рост ставок ЖД фрахта в июле составил 20-30% относительно уровня предыдущего месяца. На август прогнозируется дальнейшее увеличение ставок, но в меньшей пропорции, в пределах 5-10%.

Согласно статистике, предоставленной партнерами STALOGISTIC, во второй половине июля ощутимо снизился грузопоток в европейском направлении. Прогнозируется сохранение данного тренда как минимум до конца августа, что положительно повлияет на график выходов поездов на РФ и РБ. В то же время количество отправок в РФ и РБ увеличилось, в первую очередь в связи с сезонным увеличением спроса, который сохранится до конца августа.

Необходимо отметить, что жесткие меры по сокращению планов отправок в июле и введение конвенций со стороны КЖД в конечном итоге положительно повлияли на скорость перегрузки поездов на пограничных переходах, очередь значительно уменьшилась. Ниже приведена информация по количеству экспортных поездов из Китая, ожидающих перегрузки, а также средние расчетные сроки прохождения границы по состоянию на 01.08.2022:

— Маньчжурия/Забайкальск – около 16 поездов, перегруз 3-5 дней;

— Алашанькоу/Достык – около 30 поездов, перегруз 8-15 дней;

— Хоргос/Алтынколь – около 15 поездов, перегруз 7-10 дней;

— Эрлянь/Замын Уд – около 19 поездов, перегруз 5-8 дней.

К концу июля стала прослеживаться тенденция к стабилизации графика отправок УКП с базовых станций, хотя говорить о полном восстановлении пока рано. Ниже краткая информация по наиболее популярным сервисам:

— Xi‘an, Chongqing, Dalang, Jinhua – осуществляют отправку в штатном режиме, задержки в пределах 3-7 дней.

— Zhengzhou – ситуация практически стабилизировалась, отправка в течение 7-15 дней после загрузки контейнера.

— Yiwu – удалось сократить очередь контейнеров, ожидающие отправки, однако планы на август еще не подтверждены КЖД, возможны значительные задержки выхода

— Changsha, Suzhou, Nanjing – пока сохраняется большая очередь из контейнеров, ожидающих отправки. Станции принимают новые заказы в ограниченном количестве.

— Zengchengxi – одна из наиболее стабильных станций для южных локаций, задержки в пределах 3-7 дней.

— Ganzhou – станция вернулась к более стабильному графику отправок, выходы поездов еженедельно, задержки в пределах 3-7 дней.

— Shijiazhuang – относительно стабильная станция для северных локаций, есть подтверждённое расписание на август.

На основании анализа ситуации с Прямым ЖД в июле также можно выявить ряд новых направлений, появившихся в качестве альтернативы базовым сервисам с наиболее популярных станций. В частности, это проектные поезда с небольших северных станций (Harbin, Dalian, Caofeidian, Tangshan и т.д.), где спрос на поезда и количество грузов меньше, а значит вероятность согласование плана КЖД больше. Чаще всего данные опции предлагаются с довозом из базовых локаций фидерным судном, что означает для клиентов увеличение транзитных сроков и более ранний cut off. К основным рискам здесь также стоит отнести нестабильность подобных сервисов и высокую вероятность сдвига выхода поезда в случае нехватки грузовой базы.

Помимо новых станций для отправки проектных поездов стоит выделить новые маршрут через пограничный переход Hunchun/Краскино, который ранее использовался преимущественно для отправки поездов в европейском направлении. За последний месяц средний срок перегруза контейнерных поездов составил 3-5 дней. Однако стоит обратить внимание на то, что на этом пограничном переходе отсутствуют досмотровые мощности. Критически важно, что документы на все грузы были оформлены корректно. В противном случае попадание хотя бы одного контейнера на досмотр грозит существенной задержкой целого поезда (месяц и более).

Среди относительно новых тенденций рынка УКП в июле стоит также выделить введение более строгих ограничений по количеству кодов ТНВЭД в одном контейнере. Приоритет отправки отдается моногрузам, особенно это касается небольших станций в Китае с графиком выхода 3-4 поезда в месяц. Данная мера позволяет операторам поездов в более сжатые сроки оформлять документацию на грузы, что снижает риск пропустить запланированный выход поезда.

Ограничения коснулись также номенклатур грузов, принимаемых станциями к перевозке на УКП сервисе. Многие станции отказывают в приеме грузов с батарейками и аккумуляторами. Реже стали принимать неопасную химию, фарфоровые изделия, что связано с высокой температурой воздуха в летний период и рисками повреждения груза.

По прогнозам аналитиков STALOGISTIC, несмотря на общий положительный тренд ситуация с Прямым ЖД в августе останется достаточно напряженной. Ориентировочно до середины месяца должны быть отправлены контейнеры с наиболее перегруженных станций, длительное время ожидающие выхода. О полной стабилизации сервисов можно говорить не ранее сентября-октября. В определённой степени восстановительные процессы замедлятся из-за сезонного всплеска отправок в августе.

Уже сейчас со стороны КЖД был введен ряд ограничительных мер с целью сбалансировать грузопотоки. В частности, были введены конвенции, ограничивающие вагонные отправки, которые не коснутся контейнерных поездов:

— Алашанькоу/Достык – 01.08.2022 – 08.08.2022

— Хоргос/Алтынколь – 01.08.2022 – 11.08.2022

— Эрлянь /Замын Уд – 01.08.2022 – 21.08.2022

В настоящее время ни один железнодорожный оператор и/или агент не может гарантировать точную дату отправки (ETD), т.к. график выхода поезда зависит от множества факторов, объективно не зависящих от экспедитора.

Со своей стороны STALOGISTIC рекомендует своим клиентам с целью оптимизации и контроля логистических процессов:

размещать заказы максимально заранее;

выбирать сервисы с подтверждённым расписанием или фиксированным графиком выходов;

для срочных грузов использовать сервисы из базовых локаций без фидерной составляющей маршрута.

Несмотря на наличие большого количества неблагоприятных факторов, влияющих на качество и скорость доставки грузов сервисом Прямое ЖД, STALOGISTIC удалось достигнуть в июне-июле рекордного количества перевозок в данном сегменте. Рост относительно аналогичных показателей прошлого года составил 88%!

Сервис Прямое ЖД по-прежнему остается одной из наиболее рабочих и востребованных опций у наших клиентов, что подтверждается устойчивым ростом количества перевозок для самого широкого списка грузов.

Кроме того, по ряду перевозок STALOGISTIC смогли показать минимальные транзитные сроки в июле:

Маршрут (станция отправления – граница – станция назначения) Кол-во заказов Чистый транзитный срок станция-станция (дней) Nanjing Хоргоc-Алтынколь Шушары 1 9 YIWU Маньчжурия-Забайкальск Ворсино 2 12 Chongqing Алашанькоу-Достык Ворсино 2 13 Suzhou Маньчжурия-Забайкальск Ворсино 1 13 Chongqing Алашанькоу-Достык Колядичи 2 13 Xi’an Алашанькоу-Достык Ворсино 2 14 Xi’an Хоргоc-Алтынколь Селятино 1 14 Changsha Маньчжурия-Забайкальск Ворсино 1 15 Xi’an Алашанькоу-Достык Ворсино 2 15 Zibo Хоргоc-Алтынколь Селятино 1 15

Будем держать Вас в курсе о дальнейшем развитии ситуации по данному вопросу с незамедлительным уведомлением.

С уважением,

Отдел железнодорожных перевозок ускоренными контейнерными поездами

Департамент контейнерных и мультимодальных перевозок STALOGISTIC.

При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста:

Ивашкевич Вероника Константиновна

Ведущий специалист по работе с клиентами

v.ivashkevich@stalogistic.com

phone/fax: +7 (495) 620-99-09 ext 1348

Статья подготовлена руководителем отдела экспедирования железнодорожных контейнерных перевозок Евгением Сорокиным и ведущим специалистом по снабжению железнодорожных контейнерных перевозок Еленой Перетц