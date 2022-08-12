Отправки ускоренными контейнерными поездами из Китая в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, июль 2022

Уважаемые партнеры, данным письмом Компания ООО «СТА Логистик» благодарит Вас за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.
В связи со значительным сокращением планов отправки поездов назначением РФ и страны СНГ и скоплением грузов на пограничных переходах в ожидании перегруза на российские платформы в июле 2022 наблюдался серьезный дисбаланс на сервисе Прямое ЖД, а также острый дефицит мест на поездах. Существенные задержки выходов поездов и переносы расписания, которые начались в июне 2022, усугубились и достигли своего пика в июле.
Для более полного понимания сложившейся ситуации мы консолидировали для Вас подробную информацию по выходам поездов с базовых железнодорожных станций Китая за июль 2022 г.*
|Маршрут (станция отправления – граница – станция назначения)
|% от общего количества перевозок УКП
|Чистый транзитный срок станция-станция
|Транзитный срок с даты затарки до прихода на ст. назначения
|LCL сервис
|Ganzhou
|Маньчжурии-Забайкальск
|Ворсино
|1,80%
|19-23 дня
|22-35 дней
|Hefei
|Алашанькоу-Достык
|0,90%
|21 день
|37 дней
|Chongqing
|Маньчжурия-Забайкальск
|2,25%
|16-27 дней
|17-45 дней
|Hefei
|Сухэ-Батор-Наушки
|0,45%
|16 дней
|30 дней
|Suzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|18 дней
|24 дня
|Nanjing
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|20 дней
|31 день
|Guangzhou
|Алашанькоу-Достык
|0,45%.
|21 день
|81 день
|Guangzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|21 день
|28 дней
|Changsha
|Маньчжурия-Забайкальск
|Шушары
|0,45%
|21 день
|62 дня
|Chongqing
|Алашанькоу-Достык
|0,45%
|17 дней
|24 дня
|Changsha
|Маньчжурия-Забайкальск
|Колядичи
|9,46%
|16-33 дня
|20-70 дней
|Chongqing
|Маньчжурия-Забайкальск
|4,95%
|16-21 день
|20-46 дней
|FCL сервис
|Dalang
|Хоргоc-Алтынколь
|Белый Раст
|0,90%
|21 день
|39 дней
|Deyang
|Хоргоc-Алтынколь
|Ворсино
|2,25%
|21 день
|49 дней
|Jiaozhou
|Алашанькоу-Достык
|0,90%
|16 дней
|53 дня
|Changsha
|Маньчжурия-Забайкальск
|2,70%
|15-18 дней
|51-64 дня
|Dalang
|Маньчжурия-Забайкальск
|1,80%
|21-37 дней
|29-43 дня
|Yiwu
|Алашанькоу-Достык
|0,45%
|34 дня
|77 дней
|Ganzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|3,60%
|17-22 дня
|35-42 дня
|Jinhua
|Алашанькоу-Достык
|3,15%
|16 дней
|78 дней
|Xi’an
|Алашанькоу-Достык
|2,70%
|10-23 дня
|24-55 дней
|Ganzhou
|Хоргос-Алтынколь
|2,25%
|17 дней
|46 дней
|Suzhou
|Алашанькоу-Достык
|0,45%
|21 день
|53 дня
|Jinhua
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|22 дня
|73 дня
|Nanjing
|Маньчжурия-Забайкальск
|1,80%
|18-25 дней
|30-39 дней
|Pinghu
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|22 дня
|57 дней
|Suzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|7,21%
|13-2 дня
|29-69 дней
|Chongqing
|Сухэ-Батор-Наушки
|0,90%
|23-26 дней
|35 дней
|Xi’an
|Алашанькоу-Достык
|0,45%
|15 дней
|38 дней
|Chongqing
|Алашанькоу-Достык
|0,90%
|13 дней
|26 дней
|Suzhou
|Хоргос-Алтынколь
|1,80%
|21 день
|46-70 дней
|Nanjing
|Сухэ-Батор-Наушки
|0,45%
|21 день
|46 дней
|Xi’an
|Хоргос-Алтынколь
|4,05%
|21 день
|32-34 дня
|Pinghu
|Сухэ-Батор-Наушки
|0,45%
|22 дня
|25 дней
|Xi’an
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|19 дней
|29 дней
|Yiwu
|Маньчжурия-Забайкальск
|1,80%
|12-19 дней
|66-67 дней
|Ganzhou
|0,45%
|21 день
|31 день
|Yingtan
|Хоргос-Алтынколь
|0,45%
|30 дней
|48 дней
|Zhengzhou
|Сухэ-Батор-Наушки
|0,90%
|18-19 дней
|31-34 дня
|Zengcheng
|Хоргос-Алтынколь
|0,45%
|25 дней
|43 дня
|Zengcheng
|Хоргос-Алтынколь
|0,45%
|19 дней
|37 дней
|Zengcheng
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|37 дней
|55 дней
|Jinan
|Хоргос-Алтынколь
|Селятино
|5,86%
|16-21 дней
|59-65 дней
|Dalang
|Сухэ-Батор-Наушки
|0,45%
|21 день
|26 дней
|Xi’an
|Хоргос-Алтынколь
|0,45%
|14 дней
|54 дня
|Chengdu
|Алашанькоу-Достык
|0,90%
|18 дней
|42-43 дня
|Jiaozhou
|Алашанькоу-Достык
|4,95%
|16-24 дня
|30-40 дней
|Jiujang
|Алашанькоу-Достык
|0,45%
|36 дней
|46 дней
|Zibo
|Хоргос-Алтынколь
|0,45%
|15 дней
|47 дней
|Chongqing
|Маньчжурия-Забайкальск
|Шушары
|0,45%
|21 день
|57 дней
|Nanjing
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|21 день
|38 дней
|Nanjing
|Хоргос-Алтынколь
|0,45%
|9 дней
|33 дня
|Xi’an
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|21 день
|30 дней
|Xi’an
|Алашанькоу-Достык
|0,90%
|31 день
|51 день
|Suzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|Электроугли
|0,45%
|22 дня
|41 день
|Yiwu
|Сухэ-Батор-Наушки
|Ховрино
|0.45%
|30 дней
|76 дней
|Chengdu
|Маньчжурия-Забайкальск
|Колядичи
|0,90%
|21 день
|69-85 дней
|Chengdu
|Алашанькоу-Достык
|6,31%
|12-29 дней
|22-83 дня
|Chongqing
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|25 дней
|29 дней
|Ganzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|1,35%
|18-21 день
|29-38 дней
|Jiaozhou
|Сухэ-Батор-Наушки
|1,35%
|22 дня
|62 дня
|Jiaozhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|22 дня
|73 дня
|Shilong
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|21 день
|29 дней
|Suzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|1,35%
|18-21 день
|36-68 дней
|Chongqing
|Алашанькоу-Достык
|1,35%
|12-21 день
|22-45 дней
|Taiyuan
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|18 дней
|24 дня
|Yiwu
|Маньчжурия-Забайкальск
|0,45%
|21 день
|89 дней
* статистика, основанная на грузах STALOGISTIC за июль 2022 г. Средний транзитный срок станция – станция в июле составил 25-30 дней.
Сокращение планов отправок со стороны КЖД было вызвано целым комплексом причин, а именно:
— очередь на пограничных переходах, вызванная введением в мае 2022 дополнительных мер контроля со стороны КЖД для грузов, ввозимых из РФ: фумигация древесины, отбор проб зерновых товаров и т.д., что увеличило время перегруза поезда на платформы другой колеи в несколько раз;
— конвенция, ограничивающая до 20 июля 2022 года отправки в сторону пограничных переходов Казахстана;
— приоритетное выделение ниток графика для локальных поездов с внутрикитайскими маршрутами;
— нехватка платформ для формирования поездов на многих базовых станциях Китая;
— политические причины, в том числе приоритет для отправки грузов стратегического назначения.
Помимо сокращения планов очередь на границах привела к увеличению средних транзитных сроков доставки от станции отправления в Китае до пограничных переходов. Ниже приведены максимальные сроки доставки на основании внутренней статистики STALOGISTIC.
|Дата отправки
|Время в пути
|Пограничный переход
|15.июл
|7 дней
|Маньчжурия-Забайкальск
|29.июн
|22 дня
|Маньчжурия-Забайкальск
|26.июн
|25 дней
|Алашанькоу-Достык
|30.июн
|21 день
|Хоргоc-Алтынколь
|29.июн
|9 дней
|Сухэ-Батор-Наушки
|05.июл
|9 дней
|Алашанькоу-Достык
Тенденция к размещению заказов заранее (в некоторых случаях за месяц до предполагаемой даты готовности груза) без подтверждённой даты выхода поезда и ставки в июле сохранилась по большинству базовых станций отправления в Китае. В первую очередь были забронированы места на сервисах с относительно фиксированным расписанием и подтверждённым планом от КЖД, однако большая часть станций продолжала принимать заказы строго в порядке очереди (первыми уходят контейнеры, которые раньше были завезены на станцию). Данные меры были предприняты Китайскими ЖД операторами, чтобы локализовать проблему скопления грузов на станциях и сократить очередь на отправку.
Общий рост ставок ЖД фрахта в июле составил 20-30% относительно уровня предыдущего месяца. На август прогнозируется дальнейшее увеличение ставок, но в меньшей пропорции, в пределах 5-10%.
Согласно статистике, предоставленной партнерами STALOGISTIC, во второй половине июля ощутимо снизился грузопоток в европейском направлении. Прогнозируется сохранение данного тренда как минимум до конца августа, что положительно повлияет на график выходов поездов на РФ и РБ. В то же время количество отправок в РФ и РБ увеличилось, в первую очередь в связи с сезонным увеличением спроса, который сохранится до конца августа.
Необходимо отметить, что жесткие меры по сокращению планов отправок в июле и введение конвенций со стороны КЖД в конечном итоге положительно повлияли на скорость перегрузки поездов на пограничных переходах, очередь значительно уменьшилась. Ниже приведена информация по количеству экспортных поездов из Китая, ожидающих перегрузки, а также средние расчетные сроки прохождения границы по состоянию на 01.08.2022:
— Маньчжурия/Забайкальск – около 16 поездов, перегруз 3-5 дней;
— Алашанькоу/Достык – около 30 поездов, перегруз 8-15 дней;
— Хоргос/Алтынколь – около 15 поездов, перегруз 7-10 дней;
— Эрлянь/Замын Уд – около 19 поездов, перегруз 5-8 дней.
К концу июля стала прослеживаться тенденция к стабилизации графика отправок УКП с базовых станций, хотя говорить о полном восстановлении пока рано. Ниже краткая информация по наиболее популярным сервисам:
— Xi‘an, Chongqing, Dalang, Jinhua – осуществляют отправку в штатном режиме, задержки в пределах 3-7 дней.
— Zhengzhou – ситуация практически стабилизировалась, отправка в течение 7-15 дней после загрузки контейнера.
— Yiwu – удалось сократить очередь контейнеров, ожидающие отправки, однако планы на август еще не подтверждены КЖД, возможны значительные задержки выхода
— Changsha, Suzhou, Nanjing – пока сохраняется большая очередь из контейнеров, ожидающих отправки. Станции принимают новые заказы в ограниченном количестве.
— Zengchengxi – одна из наиболее стабильных станций для южных локаций, задержки в пределах 3-7 дней.
— Ganzhou – станция вернулась к более стабильному графику отправок, выходы поездов еженедельно, задержки в пределах 3-7 дней.
— Shijiazhuang – относительно стабильная станция для северных локаций, есть подтверждённое расписание на август.
На основании анализа ситуации с Прямым ЖД в июле также можно выявить ряд новых направлений, появившихся в качестве альтернативы базовым сервисам с наиболее популярных станций. В частности, это проектные поезда с небольших северных станций (Harbin, Dalian, Caofeidian, Tangshan и т.д.), где спрос на поезда и количество грузов меньше, а значит вероятность согласование плана КЖД больше. Чаще всего данные опции предлагаются с довозом из базовых локаций фидерным судном, что означает для клиентов увеличение транзитных сроков и более ранний cut off. К основным рискам здесь также стоит отнести нестабильность подобных сервисов и высокую вероятность сдвига выхода поезда в случае нехватки грузовой базы.
Помимо новых станций для отправки проектных поездов стоит выделить новые маршрут через пограничный переход Hunchun/Краскино, который ранее использовался преимущественно для отправки поездов в европейском направлении. За последний месяц средний срок перегруза контейнерных поездов составил 3-5 дней. Однако стоит обратить внимание на то, что на этом пограничном переходе отсутствуют досмотровые мощности. Критически важно, что документы на все грузы были оформлены корректно. В противном случае попадание хотя бы одного контейнера на досмотр грозит существенной задержкой целого поезда (месяц и более).
Среди относительно новых тенденций рынка УКП в июле стоит также выделить введение более строгих ограничений по количеству кодов ТНВЭД в одном контейнере. Приоритет отправки отдается моногрузам, особенно это касается небольших станций в Китае с графиком выхода 3-4 поезда в месяц. Данная мера позволяет операторам поездов в более сжатые сроки оформлять документацию на грузы, что снижает риск пропустить запланированный выход поезда.
Ограничения коснулись также номенклатур грузов, принимаемых станциями к перевозке на УКП сервисе. Многие станции отказывают в приеме грузов с батарейками и аккумуляторами. Реже стали принимать неопасную химию, фарфоровые изделия, что связано с высокой температурой воздуха в летний период и рисками повреждения груза.
По прогнозам аналитиков STALOGISTIC, несмотря на общий положительный тренд ситуация с Прямым ЖД в августе останется достаточно напряженной. Ориентировочно до середины месяца должны быть отправлены контейнеры с наиболее перегруженных станций, длительное время ожидающие выхода. О полной стабилизации сервисов можно говорить не ранее сентября-октября. В определённой степени восстановительные процессы замедлятся из-за сезонного всплеска отправок в августе.
Уже сейчас со стороны КЖД был введен ряд ограничительных мер с целью сбалансировать грузопотоки. В частности, были введены конвенции, ограничивающие вагонные отправки, которые не коснутся контейнерных поездов:
— Алашанькоу/Достык – 01.08.2022 – 08.08.2022
— Хоргос/Алтынколь – 01.08.2022 – 11.08.2022
— Эрлянь /Замын Уд – 01.08.2022 – 21.08.2022
В настоящее время ни один железнодорожный оператор и/или агент не может гарантировать точную дату отправки (ETD), т.к. график выхода поезда зависит от множества факторов, объективно не зависящих от экспедитора.
Со своей стороны STALOGISTIC рекомендует своим клиентам с целью оптимизации и контроля логистических процессов:
- размещать заказы максимально заранее;
- выбирать сервисы с подтверждённым расписанием или фиксированным графиком выходов;
- для срочных грузов использовать сервисы из базовых локаций без фидерной составляющей маршрута.
Несмотря на наличие большого количества неблагоприятных факторов, влияющих на качество и скорость доставки грузов сервисом Прямое ЖД, STALOGISTIC удалось достигнуть в июне-июле рекордного количества перевозок в данном сегменте. Рост относительно аналогичных показателей прошлого года составил 88%!
Сервис Прямое ЖД по-прежнему остается одной из наиболее рабочих и востребованных опций у наших клиентов, что подтверждается устойчивым ростом количества перевозок для самого широкого списка грузов.
Кроме того, по ряду перевозок STALOGISTIC смогли показать минимальные транзитные сроки в июле:
|Маршрут (станция отправления – граница – станция назначения)
|Кол-во заказов
|Чистый транзитный срок станция-станция (дней)
|Nanjing
|Хоргоc-Алтынколь
|Шушары
|1
|9
|YIWU
|Маньчжурия-Забайкальск
|Ворсино
|2
|12
|Chongqing
|Алашанькоу-Достык
|Ворсино
|2
|13
|Suzhou
|Маньчжурия-Забайкальск
|Ворсино
|1
|13
|Chongqing
|Алашанькоу-Достык
|Колядичи
|2
|13
|Xi’an
|Алашанькоу-Достык
|Ворсино
|2
|14
|Xi’an
|Хоргоc-Алтынколь
|Селятино
|1
|14
|Changsha
|Маньчжурия-Забайкальск
|Ворсино
|1
|15
|Xi’an
|Алашанькоу-Достык
|Ворсино
|2
|15
|Zibo
|Хоргоc-Алтынколь
|Селятино
|1
|15
Будем держать Вас в курсе о дальнейшем развитии ситуации по данному вопросу с незамедлительным уведомлением.
С уважением,
Отдел железнодорожных перевозок ускоренными контейнерными поездами
Департамент контейнерных и мультимодальных перевозок STALOGISTIC.
При возникновении вопросов обращайтесь, пожалуйста:
Ивашкевич Вероника Константиновна
Ведущий специалист по работе с клиентами
phone/fax: +7 (495) 620-99-09 ext 1348
Статья подготовлена руководителем отдела экспедирования железнодорожных контейнерных перевозок Евгением Сорокиным и ведущим специалистом по снабжению железнодорожных контейнерных перевозок Еленой Перетц