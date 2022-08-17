Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Товарооборот Россия – Финляндия в мае 2022
17.08.2022

Товарооборот Россия – Финляндия в июне 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.02.2022
    Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    В январе 2022 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос относительно показателя аналогичного месяца 2021 года на 17,5%.
    2022Азово-Черноморский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    27.04.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2022 года в деталях
    В марте 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 3,8% относительно показателя марта 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    15.03.2022
    Контейнерооборот российских портов в феврале 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2022 года увеличился на 13,7% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 483,5 тыс. TEU
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    28.07.2022
    Прибалтика в TEU, H1 2022
    По всем контейнерным портам отмечена положительная динамика.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПрибалтика
    0
    12.05.2022
    Продажи автомобилей в России за 4 месяца сократились на 43%
    В апреле падение составило 78,5%
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0
    14.01.2022
    ТОП-5 падающих товарных позиций в импорте в январе-сентябре 2021 года
    По данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ТСВТ, за первые 9 месяцев 2021 года поставки в […]
    Только для подписчиков
    2021ИмпортСтатистика таможниТСВТ
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.08.2022 Первый поезд FESCO из Китая в Уфу через Казахстан
    17.08.2022 Лидеры Финляндии, 7 месяцев 2022
    17.08.2022 Контейнерооборот российских портов в июле 2022
    15.08.2022 Соответствие линий расписанию повышается
    15.08.2022 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2022
    15.08.2022 Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса
    Госрегулирование Показать всё
    17.08.2022 Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса в логистике
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти