Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022
26.08.2022

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в июле 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.07.2022
    Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2022
    По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-мае 2022 […]
    Только для подписчиков
    2022РоссияТоварооборотЯпония
    0
    24.06.2022
    О санкционной запутанности
    А.Миллер об истории с турбиной для «Северного потока - 1» и канадским заводом Siemens
    2022А.МиллерГазпромПМЭФ
    0
    30.06.2022
    TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-мае 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-мае 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, в […]
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотморские порты
    0
    18.08.2022
    Грузооборот российских портов в июле 2022
    Грузооборот всех морских портов России в июле 2022 года увеличился на 1,7% относительно аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    19.08.2022
    Global Ports закрыл полугодие с убытком
    Валовая прибыль выросла на треть
    2022Global PortsИтогиПрибыль
    0
    22.06.2022
    Что тормозит российскую логистику в нынешних реалиях
    Что тормозит российскую логистику в нынешних реалиях, своим мнением поделился акционер металлургического холдинга «Новосталь-М» […]
    2022Ж/д инфраструктураЛогистикаметаллургия
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.08.2022 В Ванино строят контейнерный терминал
    25.08.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2022
    24.08.2022 Первый сдвоенный поезд со станции Новосибирск-Восточный
    24.08.2022 Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
    24.08.2022 Контейнерооборот Гонконга, 7 месяцев 2022
    23.08.2022 Сезонный сервис из Китая в Хабаровск по Амуру
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2022 ОСК запустит программу повышенного финансового контроля за судостроительными контрактами
    19.08.2022 Макулатура попала под квоты
    19.08.2022 «Всё импортозаместить невозможно, да и не нужно»
    19.08.2022 «Загрузка российский верфей достаточно высокая»
    19.08.2022 Где в России появится центр крупнотоннажного судостроения
    19.08.2022 На разработку отечественного оборудования для сжижения газа выделят миллиард
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти