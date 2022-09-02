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Грузооборот российского транспорта, 7 месяцев 2022: перевозки воздушным транспортом сократились более чем на половину
02.09.2022

Грузооборот российского транспорта, 7 месяцев 2022: перевозки воздушным транспортом сократились более чем на половину


    • Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-июля 2022 года снизился на 0,8% до 4,35 млрд тонн.

    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за 7 месяцев этого года составил 2,93 млрд тонн – на 0,6% больше, чем годом ранее.

    Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года составили 717,8 млн тонн – на 3,2% меньше показателя января-июля прошлого года.

    Транспортировка трубопроводным транспортом составила 635,8 млн тонн, что ниже уровня 7 месяцев прошлого года на 4,1%.

    В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 12,8% и составил 296,2 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 4,9% (до 313,7 млн тонн), нефтепродуктопроводным — на 7,1% (до 25,9 млн тонн).

    Chart by Visualizer

    Перевозки морским транспортом за 7 месяцев 2022 года достигли 14,3 млн тонн – на 13,7% больше, чем годом ранее.

    Перевозки внутренним водным транспортом составили 53,9 млн тонн, всего на 0,1% больше показателя 7 месяцев 2021 года.

    Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,4 млн тонн. По сравнению с показателем 7 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 52,9%.

    Chart by Visualizer

    В июле в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный грузооборот российского транспорта вырос на 9,3%. Самый существенный рост в процентном отношении отмечается в перевозках морским транспортом – на 43,3%.


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