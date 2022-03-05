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Самая продаваемая в России в феврале марка была Kia Rio
05.03.2022

Самая продаваемая в России в феврале марка была Kia Rio


    • По итогам 2 месяцев 2022 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России снизились на 4,3% и составили 206 тыс. единиц.

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале продажи сократились по сравнению с показателем февраля прошлого года на 4,8% – до 114,3 тыс. автомобилей. В то же время относительно показателя предыдущего месяца продажи поднялись на 20,1%.

    За прошедший месяц в ТОП-5 лидеров по продажам легковых и коммерческих автомобилей в России изменений не произошло.

    Первенство продолжает сохранять за собой Lada, которая значительно снизила продажи – на 20,8% до 22,4 тыс. автомобилей.

    Вторую строчку в рейтинге сохранила за собой KIA – ее продажи в марте упали на 9,2% до 15 тыс. автомобилей.

    Третий по объемам продаж Hyundai сократил продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 0,6% до 13,8 тыс. автомобилей.

    Единственная в топе марка, которая показала положительную динамику, – это Renault, у которого продажи выросли на 2,1% до 10,4 тыс. единиц. Renault занимает четвертую строчку рейтинга.

    Toyota осталась на пятом месте. За отчетный месяц автомобилей этой марки было продано порядка 7,6 тыс. – на 0,9% меньше, чем за февраль 2021 года.

    В феврале существенно в процентном отношении выросли продажи Cheryexeed (в 7,7 раз), Chevrolet (в 4,7 раза) и GAC (в 2,5 раза).

    Значительно сократились по сравнению с уровнем февраля прошлого года продажи у Lifan (минус 94%), Zotye (минус 75%), коммерческих автомобилей Foton (минус 71%) и коммерческих автомобилей Fiat (минус 69%).

     

     

    Фото: Altera


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