Поезда Китай – Европа в июле 2022

В июле 2022 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа выросло на 11% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и достигло 1517, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайских железных дорог (China State Railway Group Co., Ltd.).

Этими поездами было перевезено в общей сложности 149 тыс. TEU, на 12% больше, чем годом ранее.

За январь-июль этого года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа увеличилось на 3% по сравнению с показателем первых 7 месяцев прошлого года и составило 8 990. Объем перевозок вырос на 4% до 869 тыс. TEU.

Фото: Xinhua