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Поезда Китай – Европа в июле 2022
04.08.2022

Поезда Китай – Европа в июле 2022


    • В июле 2022 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа выросло на 11% по сравнению с показателем аналогичного месяца прошлого года и достигло 1517, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайских железных дорог (China State Railway Group Co., Ltd.).

    Этими поездами было перевезено в общей сложности 149 тыс. TEU, на 12% больше, чем годом ранее.

    За январь-июль этого года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа увеличилось на 3% по сравнению с показателем первых 7 месяцев прошлого года и составило 8 990. Объем перевозок вырос на 4% до 869 тыс. TEU.

    Фото: Xinhua


  • Статистика всех портов и стивидоров России


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