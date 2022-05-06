FESCO запускает публичный поезд из Шанхая в Москву в рамках сервиса FESCO Asia Landborder Train.

Как рассказали SeaNews в компании, поезд отправится 25 мая из Шанхая со станции Миньхан (Minhang) через Монголию (погранпереход Наушки) на станцию Силикатная в Москве. Транзитное время составит 14 дней.

«Мы принимаем к перевозке все грузы (кроме продуктов питания, запрещённых и опасных грузов), а также аккумуляторы, но по предварительному согласованию с менеджером FESCO. Также поездом Шанхай — Москва можно отправить неопасные химические грузы», — уточнили в компании.