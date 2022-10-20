Neptune Logistics запустил мультимодальный сервис Наньша – Владивосток – Москва

Китайская компания Neptune Logistics Group запустила мультимодальный сервис по маршруту Наньша – Владивосток – Москва. 30 сентября в рамках нового сервиса контейнеровоз «Neptune Line» вышел во Владивосток из порта Наньша (провинция Гуанчжоу).

По информации Neptune Logistics, по прибытии во Владивосток груз, а это бытовая техника, оборудование и товары народного потребления, отправится по железной дороге в Москву. Транзитное время из порта Наньша в Москву составит 35 дней.

Фото: Neptune Logistics Group