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Neptune Logistics запустил мультимодальный сервис Наньша – Владивосток – Москва
20.10.2022

Neptune Logistics запустил мультимодальный сервис Наньша – Владивосток – Москва

    • Китайская компания Neptune Logistics Group запустила мультимодальный сервис по маршруту Наньша – Владивосток – Москва. 30 сентября в рамках нового сервиса контейнеровоз «Neptune Line» вышел во Владивосток из порта Наньша (провинция Гуанчжоу).

    По информации Neptune Logistics, по прибытии во Владивосток груз, а это бытовая техника, оборудование и товары народного потребления, отправится по железной дороге в Москву. Транзитное время из порта Наньша в Москву составит 35 дней.

    Фото: Neptune Logistics Group


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