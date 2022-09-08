Спрос на новые газовозы растет

Мировой портфель заказов на строительство газовозов значительно растет. Больше всего в этом году было заказов на крупнотоннажные газовозы, вместимостью более 140 тыс. куб. м, сообщает Maritime Executive со ссылкой на данные Clarksons. Рост спроса на подобные суда, в том числе, связан с намерением Катара заключить долгосрочные контракты с азиатскими и европейскими покупателями.

В этом году заказы на газовозы выросли примерно на четверть. В настоящее время мировой портфель заказов составляет 255 газовозов. В этом году, по состоянию на июнь, было заказано свыше 100 газовозов, тогда как за весь 2021 год – 86 судов.

Как пишет издание, DSME получила заказ на 11 газовозов. Предполагается, что этот заказ связан с программой строительства новых судов QatarEnergy. Контракт оценивается в 1,5 млрд долларов. Сдача судов в эксплуатацию планируется поэтапно, к февралю 2026 года.

Samsung Heavy Industries получила два заказа на четыре газовоза. Общая стоимость контрактов оценивается в 850 млн долларов. Поставки газовозов ожидаются в 2025 году. «Два газовоза для Катара, два других, как предполагается, будут задействованы для перевозки газа на экспорт с новых СПГ-заводов в Африке. «Экспортные мощности развивают Сенегал и Мозамбик, кроме того Египет намерен расширять свои экспортные возможности», — пишет Maritime Executive.

В этом году корейские верфи получили заказы строительство более 80 газовозов, что составляет 75% от мирового портфеля. Китайцы занимают второе место. Как подчеркивает издание, Еврокомиссия учитывала лидерство корейских верфей, поэтому не согласовала сделку по слиянию Hyundai Heavy Industries и DSME.

Спрос на газовозы позволил крупным корейским верфям приблизиться к своим годовым целевым показателям. Так, DSME выполнила 92% годового плана. В конце августа портфель заказов верфи составлял 131 судно на сумму 29 млрд долларов. В общей сложности 28 из 36 судов, заказанных в этом году, были газовозы.

Samsung Heavy Industries достигла 82% от годового плана. В этом году предприятие получило заказы на 37 судов, из них 28 СПГ-газовозы.