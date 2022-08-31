Первый «чайный» поезд из Китая в Россию

26 августа из китайского Уханя в Россию был отправлен первый железнодорожный состав с чаем, произведенным в провинции Хубэй.

Как сообщает пресс-служба правительства провинции Хубэй, в последние годы Хубэй развивает производство чая. Провинция занимает первое место в стране по площади чайных плантаций и объему производства и четвертое место – по экспорту, который достиг в прошлом году $73 млн.

По данным торгового представительства России в КНР, в составе специального чайного поезда – 50 контейнеров, вес груза – около 1 тыс. тонн. Планируется, что «чайные» поезда из Уханя в Россию будут курсировать на регулярной основе.

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