Импорт и экспорт Китая, 7 месяцев 2022 года

Внешнеторговый оборот Китая за 7 месяцев 2022 года составил 3,64 трлн долларов, что на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт из Китая по итогам 7 месяцев этого года вырос на 14,6% до 2,06 трлн долларов, импорт также увеличился – на 5,3% до 1,58 трлн долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в июле этого года внешнеторговый оборот Китая составил 564,6 млрд долларов, что аналогично уровню предыдущего месяца. По сравнению с показателем июля 2021 года произошел рост на 11%.

Экспорт по итогам отчетного месяца относительно показателя июля прошлого года поднялся на 18% и достиг 332,9 млрд долларов. Импорт в КНР вырос на 2,3% до 231,7 млрд долларов.