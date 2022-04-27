Первый контейнерный поезд с торфом в Китай из Калининграда

На Калининградской железной дороге началась реализация нового транспортно-логистического проекта по отправке контейнерных поездов со станции Черняховск в Китай — на станцию Чэнсян (провинция Фуцзянь).

Как сообщает пресс-служба КЖД, проект реализуется в партнерстве с ГК «Новик». Китайским грузополучателям по новому маршруту будет доставлен калининградский торф.

Первый тестовый поезд с контейнерами был погружен на ТЛЦ «Восток-Запад» и отправлен 24 апреля. В составе поезда 100 TEU. По расчетам логистического оператора поезд должен прибыть на станцию назначения через две недели, предполагается обратная загрузка вагонов товарами китайского производства.

Фото: сайт КЖД