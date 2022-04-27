Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый контейнерный поезд с торфом в Китай из Калининграда
27.04.2022

Первый контейнерный поезд с торфом в Китай из Калининграда

    • На Калининградской железной дороге началась реализация нового транспортно-логистического проекта по отправке контейнерных поездов со станции Черняховск в Китай — на станцию Чэнсян (провинция Фуцзянь).

    Как сообщает пресс-служба КЖД, проект реализуется в партнерстве с ГК «Новик». Китайским грузополучателям по новому маршруту будет доставлен калининградский торф.

    Первый тестовый поезд с контейнерами был погружен на ТЛЦ «Восток-Запад» и отправлен 24 апреля. В составе поезда 100 TEU. По расчетам логистического оператора поезд должен прибыть на станцию назначения через две недели, предполагается обратная загрузка вагонов товарами китайского производства.

    Фото: сайт КЖД


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2022
    Контейнерный поезд для агроэкспорта из Казахстана в Китай
    «РЖД Логистика» поделилась опытом пилотной перевозки экспортной агропродукции из Казахстана в Китай. Как рассказали […]
    АгропромКазахстанКитайКонтейнерный поезд
    0
    17.01.2022
    Далянь и Циндао возобновили импорт российской морепродукции
    Китайские порты Далянь и Циндао возобновили импорт российской продукции водного промысла навалом. Об этом […]
    КитайМорепродуктыРыбаЭкспорт
    0
    18.01.2022
    Авиаперевозки Харбин – Россия в 2021 году
    В 2021 году международный аэропорт Тайпин, расположенный в городе Харбин, обслужил 199 грузовых чартерных […]
    2021АвиаперевозкиКитайРоссия
    0
    19.01.2022
    Новый контейнерный поезд из Китая в Москву
    18 января из китайского Цюаньчжоу в Москву отправился контейнерный поезд, первый из этого города в направлении Китай – Европа.
    ЕвропаКитайКонтейнерный поездМосква
    0
    20.04.2022
    Импорт и экспорт Китая, 3 месяца 2022 года
    Внешнеторговый оборот вырос на 13%
    2022Внешняя торговляКитай
    0
    22.03.2022
    Контейнеры вместо угля
    Распоряжением Росморречфлота от 1 февраля этого года №ЗД-16-р внесены изменения в сведения о морском […]
    КалининградКонтейнерооборотУголь
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.04.2022 Yang Ming принял десятый 11-тысячник
    27.04.2022 Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, итоги первого квартала 2022
    27.04.2022 Первый контейнерный поезд с торфом в Китай из Калининграда
    27.04.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2022 года в деталях
    26.04.2022 Управление контейнерами: опыт «Евросиб»
    26.04.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 28 марта 2022
    Госрегулирование Показать всё
    27.04.2022 Ограничения на экспорт удобрений продлят
    27.04.2022 Автопогранпереходы Приморья включены в список пунктов пропуска для вывоза лесоматериалов
    22.04.2022 Приостановлен весогабаритный контроль для перевозчиков товаров первой необходимости
    19.04.2022 Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска
    18.04.2022 Расчеты за перевалку СПГ– в рублях
    18.04.2022 Правительство увеличивает квоту на экспорт удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти