Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Регулярный контейнерный сервис из Владивостока в Краснодарский край
26.10.2022

Регулярный контейнерный сервис из Владивостока в Краснодарский край

    • FESCO в рамках развития внутрироссийских перевозок запустила регулярный контейнерный сервис FESCO Kuban Shuttle по маршруту Владивосток – Тимашевск (Краснодарский край).

    Как сообщили SeaNews в компании, поезда будут отправляться раз в две недели из «Владивостокского морского торгового порта» и прибывать на станцию Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги. В перспективе планируется увеличение частоты отправок до одного раза в неделю. Время в пути следования составляет 12-13 дней. Основу грузопотока сервиса будут формировать продукты питания, товары народного потребления и строительные грузы.

    Первый поезд, груженый 98 контейнерами с товарами народного потребления, прибыл на терминал станции Тимашевская 15 октября. Контейнеры были выгружены на площадку всего за 18,5 часов, что позволило доставить часть груза конечным потребителям меньше чем за сутки с момента прибытия поезда.

    В FESCO отмечают, что новый сервис в первую очередь ориентирован на доставку грузов из стран Азии для предприятий Краснодарского края, Ростовской области и других регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В настоящее время FESCO нарабатывает грузовую базу для обратной загрузки сервиса.

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.08.2022
    Поезда Китай – Европа в июле 2022
    В июле 2022 года количество отправлений грузовых поездов Китай – Европа выросло на 11% […]
    КитайКитай - ЕвропаКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поезд
    0
    07.07.2022
    Первый публичный контейнерный поезд FESCO из Шанхая в Москву
    Транспортная группа FESCO отправила первый публичный контейнерный поезд из Шанхая в Москву в рамках […]
    FESCO КитайКонтейнерный поездМосква
    0
    03.02.2022
    Самый длинный контейнерный поезд из Владивостока в Москву
    Со станции Владивосток отправлен первый объединенный контейнерный поезд из 76 фитинговых платформ условной длиной […]
    ВладивостокКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0
    11.10.2022
    FESCO отправила контейнеры по Севморпути
    FESCO отправила первую партию груженых контейнеров по маршруту Санкт-Петербург – порт Восточный – Петропавловск-Камчатский […]
    FESCO атомный контейнеровозВосточныйКамчатка
    0
    17.08.2022
    Первый поезд FESCO из Китая в Уфу через Казахстан
    FESCO в рамках развития сервиса FESCO Kazakhstan Shuttle отправила первый контейнерный поезд из Китая […]
    FESCO КазахстанКитайКонтейнерный поезд
    0
    17.03.2022
    РЖД и FESCO будут развивать ускоренные контейнерные жд перевозки
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие ускоренных […]
    FESCO жд перевозкиКонтейнерные перевозкиРЖД
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.10.2022 Новый жд сервис из Китая в РФ
    27.10.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна, сентябрь 2022
    26.10.2022 Новый мультмодальный сервис из Китая в Россию
    26.10.2022 Регулярный контейнерный сервис из Владивостока в Краснодарский край
    25.10.2022 «Рускон» расширяет сервис на Средиземноморский регион
    25.10.2022 Arkas Line возобновляет сезонный рефсервис
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти