Регулярный контейнерный сервис из Владивостока в Краснодарский край

FESCO в рамках развития внутрироссийских перевозок запустила регулярный контейнерный сервис FESCO Kuban Shuttle по маршруту Владивосток – Тимашевск (Краснодарский край).

Как сообщили SeaNews в компании, поезда будут отправляться раз в две недели из «Владивостокского морского торгового порта» и прибывать на станцию Тимашевская Северо-Кавказской железной дороги. В перспективе планируется увеличение частоты отправок до одного раза в неделю. Время в пути следования составляет 12-13 дней. Основу грузопотока сервиса будут формировать продукты питания, товары народного потребления и строительные грузы.

Первый поезд, груженый 98 контейнерами с товарами народного потребления, прибыл на терминал станции Тимашевская 15 октября. Контейнеры были выгружены на площадку всего за 18,5 часов, что позволило доставить часть груза конечным потребителям меньше чем за сутки с момента прибытия поезда.

В FESCO отмечают, что новый сервис в первую очередь ориентирован на доставку грузов из стран Азии для предприятий Краснодарского края, Ростовской области и других регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В настоящее время FESCO нарабатывает грузовую базу для обратной загрузки сервиса.

Фото: FESCO