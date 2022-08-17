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Первый поезд FESCO из Китая в Уфу через Казахстан
17.08.2022

Первый поезд FESCO из Китая в Уфу через Казахстан


    • FESCO в рамках развития сервиса FESCO Kazakhstan Shuttle отправила первый контейнерный поезд из Китая в Уфу через территорию Казахстана.

    Как сообщили SeaNews в компании, состав из 50 сорокафутовых контейнеров FESCO внутри отправился с китайской станции Уишань (провинция Фуцзянь). Номенклатура груза – автопогрузчики. На погранпереходе Достык (Казахстан) контейнеры были перегружены на подвижной состав колеи 1520. На станцию Черниковка в Уфе поезд прибыл 10 августа.

    Регулярность отправок по новому маршруту – один раз в месяц. Транзитное время в пути до столицы Башкирии составляет 14 дней.

    Напомним, в декабре 2021 года группа запустила первый регулярный поезд из Китая через территорию Казахстана на терминально-логистический центр «Белый Раст» в Московской области, а в начале июня этого года отправила через Казахстан первый поезд из Китая в Калининград.

    Фото предоставлено пресс-службой FESCO


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