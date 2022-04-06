Новый порт судозахода на сервисе FESCO China Express-2

FESCO в рамках развития морской контейнерной линии FESCO China Express-2 (FCXP-2) добавила новый порт судозахода – Ксинганг.

Как рассказали SeaNews в FESCO, теперь линия FCXP-2 работает по маршруту Владивосток – Циндао – Ксинганг – Владивосток и обслуживается двумя судами, которые находятся в оперативном управлении FESCO. Транзитное время в пути из портов Китая во Владивосток составляет от четырех дней, частота отправок – один раз в неделю. Первые прямые судозаходы в порт Ксинганг состоялись 28 марта и 4 апреля 2022 года.

Развитие линии стало ответом на растущий спрос со стороны клиентов из Китая, в особенности из провинций Тяньцзинь, Хэбэй, а также Пекина, поясняют в компании. Помимо этого, проведя реорганизацию сервисов из Китая, FESCO с 1 апреля увеличила их вместимость на 10%, до 3,4 тыс. TEU в неделю.

Фото: ВМТП