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Новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией
21.04.2022

Новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией

    • FESCO запускает новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией — FESCO European Railway Network (FERN).

    Как сообщили SeaNews в компании, контейнерные поезда будут перевозить экспортные и импортные товары между странами Европы и Россией по маршруту Тилбург (Нидерланды) / Дуйсбург, Гамбург (Германия) / Милан (Италия) — Санкт-Петербург/Москва.

    Из Европы в Россию сервис будет отправляться раз в 3–4 дня, из России в Европу — 1 раз в неделю. Транзитное время в обоих направлениях составит 18 дней.

    В FESCO отмечают, что сервис FERN не ограничен в пропускной способности. «Контейнеры FESCO есть в наличии в наших депо в Европе», — поясняют в компании.


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