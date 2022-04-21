FESCO запускает новый железнодорожный сервис между странами Европы и Россией — FESCO European Railway Network (FERN).

Как сообщили SeaNews в компании, контейнерные поезда будут перевозить экспортные и импортные товары между странами Европы и Россией по маршруту Тилбург (Нидерланды) / Дуйсбург, Гамбург (Германия) / Милан (Италия) — Санкт-Петербург/Москва.

Из Европы в Россию сервис будет отправляться раз в 3–4 дня, из России в Европу — 1 раз в неделю. Транзитное время в обоих направлениях составит 18 дней.

В FESCO отмечают, что сервис FERN не ограничен в пропускной способности. «Контейнеры FESCO есть в наличии в наших депо в Европе», — поясняют в компании.