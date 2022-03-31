Спрос на перевозки по альтернативным маршрутам растет

В условиях закрытия европейских границ растет спрос на перевозки по альтернативным маршрутам, отмечается повышенная заинтересованность клиентов в переориентации перевозок по всем альтернативным маршрутам товародвижения и всеми способами доставки продукции российских производителей в европейские страны, рассказали SeaNews в «РЖД Логистике».

В частности, запросы на экспортные перевозки в Казахстан и Белоруссию, а также на транзит через территории этих стран в КНР и Европу выросли в два раза. «В холдинге «РЖД» подтверждают повышенный интерес грузоотправителей к альтернативным маршрутам и отмечают, что с 16 марта среднесуточная погрузка и транзит через Казахстан выросли в среднем в 2,2 раза, а в Белоруссию и через Белоруссию – практически в 2 раза», – сообщили в «РЖД Логистике».

Еще одним перспективным направлением является Азербайджан. В связи с этим отмечается рост на 20,9% среднесуточной погрузки и транзита через эту страну.

Часть российских компаний стремится сменить вектор и активно развивает сотрудничество с китайскими партнерами, отмечают в «РЖД Логистике». Поэтому на экспортно-импортные перевозки по маршруту Россия – Китай количество заявок возросло и в настоящее время практически в 2 раза превышает возможности инфраструктуры. Запросы поступают на транспортировку как промышленных грузов и товаров народного потребления, так и продукции АПК, продуктов питания и лекарственных средств.