Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем

Правительство РФ поручило госорганам обеспечить осуществление пограничного, таможенного контроля через пункт пропуска Нижнеленинское. Соответствующее распоряжение от 11 апреля 2022 года №843-р подписал премьер-министра Михаил Мишустин.

Согласно документу, ФСБ, ФТС, Россельхознадзору и Роспотребнадзору с 20 апреля этого года необходимо обеспечить осуществление пограничного, таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами РФ и федеральными законами, и иных видов контроля в железнодорожном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через госграницу Российской Федерации Нижнеленинское.

Минтрансу РФ поручено обеспечить создание в пункте пропуска Нижнеленинское все необходимые условия для осуществления контроля.

Отметим, что пункт пропуска находится на переходе Тунцзян – Нижнеленинское (Еврейская автономная область России) с января 2020 года был временно закрыт из-за пандемии.

Распоряжение правительства №843-р

Фото: Вести-Биробиджан