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Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем
13.04.2022

Правительство распорядилось открыть еще один пункт пропуска на границе с Китаем


    • Правительство РФ поручило госорганам обеспечить осуществление пограничного, таможенного контроля через пункт пропуска Нижнеленинское. Соответствующее распоряжение от 11 апреля 2022 года №843-р подписал премьер-министра Михаил Мишустин.

    Согласно документу, ФСБ, ФТС, Россельхознадзору и Роспотребнадзору с 20 апреля этого года необходимо обеспечить осуществление пограничного, таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами РФ и федеральными законами, и иных видов контроля в железнодорожном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через госграницу Российской Федерации Нижнеленинское.

    Минтрансу РФ поручено обеспечить создание в пункте пропуска Нижнеленинское все необходимые условия для осуществления контроля.

    Отметим, что пункт пропуска находится на переходе Тунцзян – Нижнеленинское (Еврейская автономная область России) с января 2020 года был временно закрыт из-за пандемии.

    Распоряжение правительства №843-р

    Фото: Вести-Биробиджан


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