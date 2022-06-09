Новые сервисы на ВСК

«Восточная Стивидорная Компания» приступила к обслуживанию новых регулярных контейнерных сервисов на китайских направлениях Циндао и Нинбо, сообщили SeaNews в Global Ports. Организатором выступает морская линия «ИНТЕКО Лайнс» транспортно-экспедиторской компании «ИНТЕКО».

Сервисы являются еженедельными и ориентированы на перевозку импортных и экспортных грузов.

Сервис между ВСК и Циндао выполняет судно «Shun Yue 19» вместимостью 489 TEU, транзитное время составляет 4 суток. На направлении ВСК – Нинбо задействованы суда «Shun Yue 13» вместимостью 264 TEU и «Shun Yue 18» вместимостью 264 TEU, транзитное время составляет 5 суток.

В дальнейшем «ИНТЕКО Лайнс» планирует запустить на маршрутах суда большей вместимости, а также расширить географию направлений через ВСК, в том числе открыть регулярный сервис на Шэньчжэнь.

«Запуск новых регулярных контейнерных сервисов между ВСК и крупными китайскими портами Циндао и Нинбо позволит обеспечить растущий спрос на импорт товаров из Азии через Дальний Восток. Кроме того, создаст дополнительные возможности для экспорта российских грузов по азиатским направлениям», – отметил коммерческий директор Global Ports Игорь Пухов.