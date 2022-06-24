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Сдан самый большой в мире контейнеровоз
24.06.2022

Сдан самый большой в мире контейнеровоз

    • 22 июня в Китае был сдан в эксплуатацию самый большой в мире контейнеровоз «Ever Alot», сообщает CCTV Video News Agency.

    Длина судна составляет почти 400 м, площадь палубы – 24 тыс. кв. м, примерно как три с половиной футбольных поля, вместимость – 24 тыс. TEU, грузоподъемность 240 тыс. тонн,

    Проектирование и строительство осуществлялось на шанхайской верфи Hudong Zhonghua Shipbuilding (Group) Co. Китайской государственной судостроительной корпорации.

    По словам Чен Чжуна, генерального директора судостроительной компании, длина и ширина мегаконтейнеровоза такие же, как и у судна вместимостью 22 тыс. TEU, при увеличенной более чем на 10% вместимости – 24 тыс. TEU. «Владелец судна называет его king-size carrier», – добавил он.

    В сравнении с 23 тысячниками, работающими на стандартном бункере, выбросы углекислого газа с «Ever Alot», на котором примерена технология гидрокинетической оптимизации, будут меньше – при большей загрузке.

    По информации Hudong Zhonghua Shipbuilding, верфь получила заказ на строительство в общей сложности 9 таких контейнеровозов. Три из них должны быть сданы в течение этого года.

    Видео: CCTV Video News Agency


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