Новый сервис FESCO Kazan Shuttle

Транспортная группа FESCO при поддержке правительства Республики Татарстан отправила первый контейнерный поезд из Владивостока в Казань с грузами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках нового сервиса FESCO Kazan Shuttle.

Торжественная церемония отправки железнодорожного состава состоялась в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) на территории ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в FESCO) в присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, вице-президента по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германа Маслова и управляющего директора ВМТП Владимира Корчанова.

Как рассказали SeaNews в FESCO, контейнерные поезда будут отправляться до станции Тихорецкая в Казани два раза в месяц. Время в пути следования составит одиннадцать суток. Основу грузопотока нового сервиса будут формировать грузы широкой номенклатуры – от товаров народного потребления до различной электроники.

В FESCO рассчитывают, что Kazan Shuttle станет новым звеном в интермодальной цепочке перевозок Азия-Россия, соединяющей регулярные морские линии Группы с российской железнодорожной сетью.

Также, по информации FESCO, сегодня в рамках ВЭФ правительство Республики Татарстан и FESCO подпишут соглашение о намерениях.

Предметом соглашения является сотрудничество в сфере регулярных контейнерных железнодорожных и интермодальных перевозок, связывающих крупнейшие экономические центры Республики Татарстан с другими субъектами Российской Федерации, КНР, странами Юго-Восточной и Южной Азии, странами исламского мира, а также странами Европы, с использованием логистических сервисов и решений, основанных на собственных транспортных активах ПАО «ДВМП». Соглашение также предусматривает оценку перспектив развития контейнерных перевозок в Республике Татарстан на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

Фото: FESCO