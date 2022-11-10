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В Китае ввели два автоматизированных контейнерных причала
10.11.2022

В Китае ввели два автоматизированных контейнерных причала


    • Два автоматизированных контейнерных причала введены в эксплуатацию в порту Люси в заливе Тунчжоу в Восточном Китае. Два новых причала, вместе с универсальными причалами, могут обрабатывать 1,4 млн TEU в год.

    Оба причала полностью автоматизированы с использованием технологий 5G и визуального распознавания. На терминале также задействованы беспилотные автоконтейнеровозы, управляемые с помощью технологии 5G, и автоматические краны.

    На терминале установлены две системы берегового электроснабжения мощностью 3 тыс. кВА, которые могут обслуживать два контейнеровоза дедвейтом 100 тыс. тонн или пять контейнеровозов дедвейтом 10 тыс. тонн.

    Расположенный на севере устья реки Янцзы транспортный узел залива Тунчжоу был построен в рамках релизации инициативы «Один пояс, один путь» и «Экономического пояса реки Янцзы».

    Видео: New China TV


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