Импорт и экспорт Китая, 10 месяцев 2022 года

Внешнеторговый оборот Китая за январь-октябрь 2022 года составил 5,26 трлн долларов. По сравнению с показателем 10 месяцев прошлого года внешняя торговля Китая выросла на 7,7%.

Экспорт из Китая по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 11,1% до 2,99 трлн долларов, импорт также увеличился — на 3,5% до 2,26 трлн долларов.

По данным главного таможенного управления КНР, в октябре этого года внешнеторговый оборот Китая составил 511,6 млрд долларов, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с показателем сентября 2022 года внешнеторговый оборот сократился на 8,8%.

Экспорт по итогам отчетного месяца относительно показателя октября прошлого года снизился на 0,3% и составил 298,4 млрд долларов. Импорт в КНР сократился на 0,7% до 213,2 млрд долларов.