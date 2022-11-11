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Импорт и экспорт Китая, 10 месяцев 2022 года
11.11.2022

Импорт и экспорт Китая, 10 месяцев 2022 года


    • Внешнеторговый оборот Китая за январь-октябрь 2022 года составил 5,26 трлн долларов. По сравнению с показателем 10 месяцев прошлого года внешняя торговля Китая выросла на 7,7%. 

    Экспорт из Китая по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 11,1% до 2,99 трлн долларов, импорт также увеличился — на 3,5% до 2,26 трлн долларов.

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    По данным главного таможенного управления КНР, в октябре этого года внешнеторговый оборот Китая составил 511,6 млрд долларов, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с показателем сентября 2022 года внешнеторговый оборот сократился на 8,8%.

    Экспорт по итогам отчетного месяца относительно показателя октября прошлого года снизился на 0,3% и составил 298,4 млрд долларов. Импорт в КНР сократился на 0,7% до 213,2 млрд долларов.


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