Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022

На 17 неделе года снизились ставки на европейском и американском направлениях. На средиземноморском трейде ставки выросли.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр снизились по сравнению с позапрошлой неделей на 0,4%. В то же время ставки на порты Средиземноморья выросли на 0,3%.

Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,6%, на порты восточного побережья – на 3,2%.

Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе уменьшились на 2,3%, ставки на Австралию и Новую Зеландию, напротив, выросли – на 3,5%. Ставки на Южную Америку опустились на 0,5%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию уменьшились на 0,3%, ставки на Южную Корею увеличились на 1,2%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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