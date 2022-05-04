Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022
04.05.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022


    • На 17 неделе года снизились ставки на европейском и американском направлениях. На средиземноморском трейде ставки выросли.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр снизились по сравнению с позапрошлой неделей на 0,4%. В то же время ставки на порты Средиземноморья выросли на 0,3%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 0,6%, на порты восточного побережья – на 3,2%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на прошлой неделе уменьшились на 2,3%, ставки на Австралию и Новую Зеландию, напротив, выросли – на 3,5%. Ставки на Южную Америку опустились на 0,5%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию уменьшились на 0,3%, ставки на Южную Корею увеличились на 1,2%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    26.04.2022
    Роттердам сократил оборот
    Упала перевалка российских нефтепродуктов и контейнеров
    2022ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    15.04.2022
    Контейнерные порты Турции, 3 месяца 2022
    Плюс 4,6% по итогам отчетного периода
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотТурция
    0
    29.04.2022
    Контейнерооборот Арктического бассейна в марте 2022 года
    В марте 2022 года контейнерооборот портов Арктического бассейна увеличился на 20% относительно показателя марта 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022арктическийКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    07.04.2022
    Железнодорожные контейнеры, 3 месяца 2022: перевозки автомобилей и комплектующих сократились
    Перевозки контейнеров выросли на 10%
    2022КонтейнерыРЖД
    0
    16.02.2022
    Контейнерооборот российских портов в январе 2022 года в деталях
    Контейнерооборот всех морских портов России в январе 2022 года увеличился на 19,1% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года и составил 497,6 тыс. TEU.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    10.01.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 1, 2022
    Ставки на порты восточного побережья США и Южной Америки снизились
    2022Фрахтовые ставки
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.05.2022 Top 26-50 контейнерных линий, Q1 2022
    05.05.2022 Гетеборг растет несмотря на ковид и геополитику
    04.05.2022 Maersk подсчитал убытки от выхода из российского бизнеса
    04.05.2022 Очередной рекордный квартал Maersk
    04.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2022
    29.04.2022 GES выходит на системные отправки контейнерных поездов из Турции и Китая
    Госрегулирование Показать всё
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    29.04.2022 Параллельный импорт не отменяет маркировку
    29.04.2022 В правительстве создают штаб по транспортно-логистическим коридорам
    27.04.2022 Ограничения на экспорт удобрений продлят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти