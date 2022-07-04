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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022
04.07.2022

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022


    • На 26 неделе года ставки на исследуемых трейдах показывают разнонаправленную динамику. Выросли ставки из Китая на порты Северной Европы и Средиземноморья, опустились – на порты Австралии и Новой Зеландии.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы на 26 неделе увеличились на 1,5%, ставки на порты Средиземноморья – на 0,8%.

    Ставки на порты западного побережья США снизились на 1,2%, ставки на порты восточного побережья, напротив, выросли – на 1%.

    Ставки на Персидский залив на прошлой неделе показали рост – плюс 5%.

    Снижение ставок отмечено на Австралию и Новую Зеландию – минус 1,2% к уровню 25 недели.

    Ставки из Китая на Южную Америку поднялись на 0,7%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии опустились на 1,7%, ставки на Южную Корею, напротив, заметно выросли – на 7%.

     

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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