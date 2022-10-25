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DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022
25.10.2022

DPW вырос на 2% в январе-сентябре 2022


    • DP World опубликовал операционные показатели за первые 9 месяцев 2022 года. Все терминалы группы обработали в сумме 59,6 млн TEU, на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В третьем квартале контейнерооборот составил 20,1 млн TEU, на 1,5% больше, чем годом ранее. Рост в основном обеспечили терминалы регионов АТР, Ближний Восток и Африка, а также Северная и Южная Америка и Австралия.

    Как отметил председатель совета директоров и CEO группы Султан Ахмед бин Сулайем, рост оборота DP World превысил отраслевую динамику, которая составила 1,1%.

    «Как и ожидалось, темпы роста замедлились из-за более сложной рыночной конъюнктуры, однако мировая торговля сохраняет устойчивость, и ожидается, что наши терминалы по-прежнему будут расти быстрее рынка», – добавил он.

    Фото: DP World


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