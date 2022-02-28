Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022

На 8 неделе на основных исследуемых трейдах наблюдается снижение ставок. Рост отмечен только на внутриазиатском трейде.

Ставки на перевозки контейнеров из Китая на порты Северной Европы опустились на прошлой неделе на 2,3%. На средиземноморском трейде снижение составило 5,2%. Ставки на американском трейде продолжают падение, правда, глубина этого падения была намного меньше — в процентном отношении снижение как на порты западного побережья США, так и на порты восточного побережья составило 1,3%.

Незначительно снизились ставки на Австралию / Новую Зеландию и Южную Америку – на 0,6% и 0,9% соответственно. Ставки из Китая на Персидский также в минусе — на 2%.

На внутриазиатском трейде произошло увеличение на перевозках из Китая на порты Японии (плюс 5,1%) и на Южную Корею (плюс 0,5%).

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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