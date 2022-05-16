Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2022
16.05.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 20 неделя 2022


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.05.2022
    Контейнерооборот российских портов в апреле 2022 года
    Контейнерооборот всех морских портов России в апреле 2022 года снизился на 26,7% относительно показателя аналогичного месяца 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022КонтейнерооборотПОРТСТАТПорты
    0
    27.04.2022
    Транзитная навигация на Волго-Балте открыта
    В Шекснинском районе гидросооружений и судоходства, самом южном участке водных путей ФБУ «Администрация «Волго-Балт», […]
    2022Волго-БалтНавигация
    0
    16.03.2022
    Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    По итогам первых двух месяцев 2022 года контейнерооборот порта Гонконг составил 2,34 млн TEU. […]
    2022ГонконгКонтейнерооборот
    0
    01.02.2022
    Грузы РЖД, январь 2022: погрузка зерна сократилась почти на треть
    По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка на сети РЖД за январь 2022 […]
    2022ПогрузкаРЖД
    0
    24.03.2022
    Нефтеэкспорт России, январь 2022 год: отгрузки нефти выросли, нефтепродуктов снизились
    Мир разделился после 24 февраля, и это коснулось всех и всего. Сегодняшняя ситуация на […]
    2022ГазНефтепродуктыНефть
    0
    06.04.2022
    Март стал обвальным месяцем для авторынка
    Продажи упали на 62,9%
    2022АвтомобилиАссоциация европейского бизнесаПродажи
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.05.2022 Контейнерооборот Гонконга, 4 месяца 2022
    17.05.2022 Где теперь будут работать контейнеровозы Maersk с ледовым классом
    16.05.2022 Контейнерооборот российских портов в апреле 2022 года
    16.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2022
    16.05.2022 В ЕАЭС оптимизируют условия для контейнерных перевозок
    13.05.2022 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2022
    Госрегулирование Показать всё
    17.05.2022 Правительство обнулило ввозные пошлины на технологичное оборудование
    16.05.2022 Вывоз металла из России разрешен по разовым лицензиям
    13.05.2022 Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    05.05.2022 Дополнительная инфраструктура для пропускных пунктов
    04.05.2022 Балтийский таможенный пост (ЦЭД) переподчиняют
    04.05.2022 Увеличены квоты на экспорт сложных удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти