Воздушные змеи на балкерах

“K” Line установит автоматизированную кайт-систему Seawing на еще двух своих крупнотоннажных балкерах. Кроме того, с разработчиком «воздушного змея» – Airseas – подписан контракт на покупку трех дополнительных установок, сообщили SeaNews в “K” Line. Ими будут оснащены три балкера post-Panamax, первый – в декабре этого года.

Напомним, Seawing представляет собой систему, которая с помощью воздушного змея преобразует энергию ветра в движительную силу. Она устанавливается на носу судна. Воздушный змей, который сделан из специального материала, запускается автоматически при определенной силе и направлении ветра. На судне змей закрепляется тросом, который изготовлен по специальной технологии.

В “K” Line рассчитывают, что подобные воздушные змеи позволят сократить выбросы более чем на 20%.

Ранее компания планировала установить систему Seawing на 50 своих судах.

Фото предоставлено “K” Line