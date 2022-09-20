Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан
20.09.2022

Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан


    • fesco japan uzbekistan 2 Контейнерные перевозки, Железная дорога, НовостиТранспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис FESCO Trans China Railway из Японии в Узбекистан через территорию Китая и Казахстана.

    Как сообщили SeaNews в компании, сервис включает в себя морскую доставку из порта Иокогама (Япония) в порт Ляньюньган (Китай, провинция Цзянсу). Далее контейнеры следуют по железнодорожному маршруту Trans China Railway, который соединяет Китай с Казахстаном. На пограничном переходе Хоргос — Алтынколь контейнеры перегружаются на подвижной состав колеи 1520 и оттуда доставляются до места назначения – станции Чукурсай в Ташкенте (Узбекистан).

    Регулярность отправок – два раза в месяц. Основным грузом, который будет перевозиться в рамках нового сервиса FESCO, станут автокомплектующие из Японии.

    Первая партия из 18 сорокафутовых контейнеров, отправленных из порта Иокогама, находится на в настоящее время казахстанско-китайском логистическом терминале в Ляньюньгане. Отправление контейнеров по железной дороге планируется 30 сентября.

    Фото: FESCO


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.09.2022
    В.Путин дал старт работе Забайкальского зернового терминала
    В Забайкальском крае на территории опережающего развития «Забайкалье» построен самый крупный в России объект […]
    Ж/д колеяЖелезная дорогаЗабайкальеЗерновой терминал
    0
    18.04.2022
    Ограничение на отгрузку в Казахстан
    В связи с накоплением подвижного состава на территории Казахстана
    КазахстанОграниченияРЖД
    0
    07.09.2022
    FESCO и Почта России повысят скорость доставки международных отправлений
    Транспортная группа FESCO и Почта России на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о […]
    FESCO ВЭФПочта РоссииСоглашение
    0
    06.09.2022
    Первый поезд из Владивостока с вьетнамскими грузами с использованием смарт-контрактов
    ОАО «Российские железные дороги» и FESCO отправили первый контейнерный поезд с вьетнамскими грузами из […]
    FESCO ВладивостокВьетнамКонтейнерные перевозки
    0
    14.04.2022
    FESCO расширяет черноморский сервис
    между портами Стамбул и Новороссийск
    FESCO НовороссийскСервисСтамбул
    0
    02.06.2022
    Первый новострой китайского «малыша»
    Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 1,9 тыс. […]
    CU LinesКитайконтейнеровоз
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.09.2022 «ЛОГОПЕР» и KTZ Express подписали соглашение
    20.09.2022 Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан
    20.09.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в августе 2022
    20.09.2022 Новая контейнерная линия Цюаньчжоу – Владивосток
    16.09.2022 Контейнерооборот российских портов в августе 2022
    16.09.2022 Топ-назначение в APMT
    Госрегулирование Показать всё
    20.09.2022 Организация работы отдела перевозки опасных грузов
    19.09.2022 О создании Межгосударственного центра в таможенной сфере
    15.09.2022 На субсидирование морских перевозок в Калининградскую область выделят больше 1 млрд
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти