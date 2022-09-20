Новый интермодальный сервис из Японии в Узбекистан через Китай и Казахстан

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис FESCO Trans China Railway из Японии в Узбекистан через территорию Китая и Казахстана.

Как сообщили SeaNews в компании, сервис включает в себя морскую доставку из порта Иокогама (Япония) в порт Ляньюньган (Китай, провинция Цзянсу). Далее контейнеры следуют по железнодорожному маршруту Trans China Railway, который соединяет Китай с Казахстаном. На пограничном переходе Хоргос — Алтынколь контейнеры перегружаются на подвижной состав колеи 1520 и оттуда доставляются до места назначения – станции Чукурсай в Ташкенте (Узбекистан).

Регулярность отправок – два раза в месяц. Основным грузом, который будет перевозиться в рамках нового сервиса FESCO, станут автокомплектующие из Японии.

Первая партия из 18 сорокафутовых контейнеров, отправленных из порта Иокогама, находится на в настоящее время казахстанско-китайском логистическом терминале в Ляньюньгане. Отправление контейнеров по железной дороге планируется 30 сентября.

Фото: FESCO