34 года Краснодарской таможне

В канун Дня таможенника и своего юбилея – 34-летия со дня образования – Краснодарская таможня подвела некоторые итоги работы.

С начала года перечислено в федеральный бюджет более 2,7 млрд рублей, оформлено 30 тыс. транзитных деклараций, фактически вывезено 28,5 тыс. товарных партий весом брутто порядка 46 млн тонн.

В пунктах пропуска оформлено более 2,2 млн транспортных средств (грузовых, легковых, пассажирских автобусов), 5,8 тыс. морских судов, 10,7 ты. воздушных судов, 39 тыс. ж/д вагонов, 12,1 млн физических лиц.

«Мы работаем в тесной связке с центрами электронного декларирования, проверяя сопроводительные документы в режиме онлайн, и большинство деклараций регистрируются и выпускаются в автоматическом режиме, – отметил и.о. начальника Краснодарской таможни Павел Барманов. – Это значительно сокращает сроки таможенного оформления, избавляет предпринимателей от оформления лишних документов, что экономит время и финансовые ресурсы, при этом фактический таможенный контроль проводится в максимально короткие сроки и не теряет качества».

Правоохранительным блоком таможни возбуждено 3350 дел об административных правонарушениях и 66 уголовных дел. По линии выявления и пресечения контрабанды наркотических средств, сильнодействующих веществ и прекурсоров, в отчетном периоде выявлен 21 факт контрабандного перемещения подконтрольных веществ. Из оборота изъято более 3,5 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Фото: Краснодарская таможня