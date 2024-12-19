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Назначен начальник Владивостокской таможни
19.12.2024

Назначен начальник Владивостокской таможни

    • С 19 декабря 2024 года начальником Владивостокской таможни назначен Павел Мандриков, сообщает в телеграм-канале ФТС России.

    В его обязанности войдет руководство одной из крупных полнофункциональных таможен, которая осуществляет все таможенные операции: начиная с прибытия, размещения на временное хранение товаров и заканчивая электронным декларированием с возможным проведением фактического контроля.

    П.Мандриков в таможенных органах с 2002 года. Он прошел путь от должности старшего инспектора до начальника таможенного поста Камчатской таможни, возглавлял Приамурский таможенный пост (ЦЭД) Хабаровской таможни, занимал должность первого заместителя начальника Камчатской таможни, был в распоряжении начальника Сахалинской таможни и начальником таможенного поста Аэропорт Петропавловск-Камчатский Сахалинской таможни.

    Фото: телеграм-канал ФТС России


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