Смена руководство в «Усть-Луга Ойл»

Акционеры АО «Усть-Луга Ойл» на своем внеочередном собрании 18 апреля приняли решение о назначении единоличным исполнительным органом Общества управляющей компании АО «С-Капитал», сообщили SeaNews в компании.

Генеральный директор управляющей компании – Александр Казакевич. Ранее А.Казакевич с 2014 по 2021 год занимал должность финансового директора терминала по перевалке нефти «Невская трубопроводная компания», последние годы работал на руководящих должностях в различных нефтетрейдинговых структурах.

К.В.Хамлай, ранее занимавший должность генерального директора АО «Усть-Луга Ойл», ранее покинул этот пост по личным мотивам.

Вчера состоялась встреча А.Казакевича с коллективом, в ходе которой он был представлен в новой должности и состоялось обсуждение текущих и перспективных вопросов работы компании.

Фото: АО «Усть-Луга Ойл»