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Смена руководство в «Усть-Луга Ойл»
24.04.2024

Смена руководство в «Усть-Луга Ойл»

    • Акционеры АО «Усть-Луга Ойл» на своем внеочередном собрании 18 апреля приняли решение о назначении единоличным исполнительным органом Общества управляющей компании АО «С-Капитал», сообщили SeaNews в компании.

    Генеральный директор управляющей компании – Александр Казакевич. Ранее А.Казакевич с 2014 по 2021 год занимал должность финансового директора терминала по перевалке нефти «Невская трубопроводная компания», последние годы работал на руководящих должностях в различных нефтетрейдинговых структурах.

    К.В.Хамлай, ранее занимавший должность генерального директора АО «Усть-Луга Ойл», ранее покинул этот пост по личным мотивам.

    Вчера состоялась встреча А.Казакевича с коллективом, в ходе которой он был представлен в новой должности и состоялось обсуждение текущих и перспективных вопросов работы компании.

    Фото: АО «Усть-Луга Ойл»


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